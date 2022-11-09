Челябинским чиновникам ввели особый порядок оплаты командировок в Донбасс

Подтверждать командировочные расходы в новых регионах РФ сложно из-за военной и экономической ситуации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Должностные лица Челябинской области при поездках в Донбасс, Запорожье и Херсонскую область смогут оплачивать командировочные расходы без предоставления подтверждающих документов. Это следует из постановления, подписанного главой региона Алексеем Текслером.

«В целях возмещения дополнительных расходов лица, замещающего государственную должность, и гражданского служащего, связанных со служебными командировками в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области могут выплачиваться безотчетные суммы. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Дополненный пункт оговаривает ряд расходов. В частности, речь идет об обеспечении командированного необходимыми материалами и оборудованием, услугами связи, транспортом и так далее.

Норма касается поездок, осуществляемых после 30 сентября. С этого момента регионы Донбасса, Запорожская область вошли в состав России. Основанием стали решения, принятые их жителями на референдумах. Регионы Донбасса вошли в состав РФ на основании решения жителей, проголосовавших на референдумах. Территория была освобождена в ходе спецоперации России, проводимой с 24 февраля 2022 года. Ввиду сложной экономической и военной ситуации в этих регионах, получить документы, подтверждающие расходы командированных, как это делается обычно, там невозможно.