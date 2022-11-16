Участник скандала с барельефом Сталина в Екатеринбурге получил пост во власти

Бывший директор Дома офицеров Центрального военного округа (ЦВО) в Екатеринбурге Сергей Конов устроился в министерство соцполитики Свердловской области. Он возглавил управление социальной политики №25. Информация об этом появилась на сайте структуры.
«Начальник управления — Конов Сергей Анатольевич», — говорится в сообщении на сайте. Управление №25 работает по Чкаловскому району Екатеринбурга, Сысертскому району, а также по городу Полевскому.
В конце 2021 года Конов стал одним из главных участников скандала с установкой барельефа Иосифа Сталина на здании Дома офицеров ЦВО. Появившийся профиль вождя возмутил часть екатеринбуржцев, они выходили на протесты, требуя демонтировать лепнину. Конов, будучи руководителем Дома офицеров, настаивал, что таким образом восстанавливается исторический облик здания.
Местные активисты подавали в суд. В частности, снять барельеф требовали потомки репрессированных екатеринбуржцев. В мае 2022 года суд отклонил требования истцов и разрешил оставить портрет Сталина.
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