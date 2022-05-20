Суд решил судьбу барельефа Сталина в Екатеринбурге

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Барельеф Сталина на ОДО. Екатеринбург, сталин
Барельеф Сталина останется на прежнем месте Фото:

Суд Екатеринбурга отклонил требования местных активистов снять с Окружного дома офицеров барельеф вождя Иосифа Сталина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Кировского районного суда.

«Суд отклонил исковое заявление с требованием демонтировать барельеф Сталина с Дома офицеров ЦВО», — сообщили в пресс-службе. С иском против Дома офицеров выступал историк, глава уральского отделения организации «Мемориал» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована) Алексей Мосин.

Заседание по установленному барельефу прошло в Екатеринбурге 20 мая. На него пришли потомки репрессированных екатеринбуржцев, которые требовали снять барельеф, так как их оскорбляет размещение фигуры Иосифа Сталина в центре города. Суд также выслушал эксперта, подготовившего доклад о Доме офицеров.

Активисты заявляли, что размещение барельефа неуместно, поскольку, по их словам, Сталин является преступником. Однако врио главы Дома офицеров Сергей Конов подчеркивал, что таким образом восстанавливается исторический облик здания, и нет законных оснований демонтировать барельеф.

Конфликт вокруг исторического здания начался в конце 2021 года, когда барельеф был установлен. Некоторые екатеринбуржцы вышли на протесты, требуя демонтировать элемент. Однако представители Центрального военного округа сообщали, что установка барельефа законна.

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Суд Екатеринбурга отклонил требования местных активистов снять с Окружного дома офицеров барельеф вождя Иосифа Сталина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Кировского районного суда. «Суд отклонил исковое заявление с требованием демонтировать барельеф Сталина с Дома офицеров ЦВО», — сообщили в пресс-службе. С иском против Дома офицеров выступал историк, глава уральского отделения организации «Мемориал» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована) Алексей Мосин. Заседание по установленному барельефу прошло в Екатеринбурге 20 мая. На него пришли потомки репрессированных екатеринбуржцев, которые требовали снять барельеф, так как их оскорбляет размещение фигуры Иосифа Сталина в центре города. Суд также выслушал эксперта, подготовившего доклад о Доме офицеров. Активисты заявляли, что размещение барельефа неуместно, поскольку, по их словам, Сталин является преступником. Однако врио главы Дома офицеров Сергей Конов подчеркивал, что таким образом восстанавливается исторический облик здания, и нет законных оснований демонтировать барельеф. Конфликт вокруг исторического здания начался в конце 2021 года, когда барельеф был установлен. Некоторые екатеринбуржцы вышли на протесты, требуя демонтировать элемент. Однако представители Центрального военного округа сообщали, что установка барельефа законна.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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