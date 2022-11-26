26 ноября 2022
25 ноября 2022

В Тюменской области в ДТП пострадал подросток. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки. Курган, знак аварийной остановки
ДТП произошло вечером 25 ноября Фото:

В Тобольске (Тюменская область) на перекрестке столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадал 17-летний подросток. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тобольска.

«На регулируемом перекрестке улиц Семена Ремезова и Полонского, 23-летний водитель, управляя автомобилем «Лада», при повороте налево не уступил дорогу встречному транспортному средству и допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген Джетта». В результате ДТП пострадал 17-летний пассажир автомобиля «Лада», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее URA.RU писало, что в Тобольске неизвестный сбил ребенка и скрылся с места происшествия. Автоинспекторы занимаются поиском водителя.

Фото:

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В Тобольске (Тюменская область) на перекрестке столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадал 17-летний подросток. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тобольска. «На регулируемом перекрестке улиц Семена Ремезова и Полонского, 23-летний водитель, управляя автомобилем «Лада», при повороте налево не уступил дорогу встречному транспортному средству и допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген Джетта». В результате ДТП пострадал 17-летний пассажир автомобиля «Лада», — говорится в сообщении ведомства. Ранее URA.RU писало, что в Тобольске неизвестный сбил ребенка и скрылся с места происшествия. Автоинспекторы занимаются поиском водителя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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