В Тобольске (Тюменская область) на перекрестке столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадал 17-летний подросток. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тобольска.
«На регулируемом перекрестке улиц Семена Ремезова и Полонского, 23-летний водитель, управляя автомобилем «Лада», при повороте налево не уступил дорогу встречному транспортному средству и допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген Джетта». В результате ДТП пострадал 17-летний пассажир автомобиля «Лада», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее URA.RU писало, что в Тобольске неизвестный сбил ребенка и скрылся с места происшествия. Автоинспекторы занимаются поиском водителя.
Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii