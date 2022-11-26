В Тюменской области в ДТП пострадал подросток. Фото

27 ноября 2022 в 10:02 Размер текста - 17 +

ДТП произошло вечером 25 ноября Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) на перекрестке столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадал 17-летний подросток. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тобольска. «На регулируемом перекрестке улиц Семена Ремезова и Полонского, 23-летний водитель, управляя автомобилем «Лада», при повороте налево не уступил дорогу встречному транспортному средству и допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген Джетта». В результате ДТП пострадал 17-летний пассажир автомобиля «Лада», — говорится в сообщении ведомства. Ранее URA.RU писало, что в Тобольске неизвестный сбил ребенка и скрылся с места происшествия. Автоинспекторы занимаются поиском водителя. Фото: «Госавтоинспекция Тобольска» в соцсети «ВКонтакте»

В Тобольске (Тюменская область) на перекрестке столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадал 17-летний подросток. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тобольска. «На регулируемом перекрестке улиц Семена Ремезова и Полонского, 23-летний водитель, управляя автомобилем «Лада», при повороте налево не уступил дорогу встречному транспортному средству и допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген Джетта». В результате ДТП пострадал 17-летний пассажир автомобиля «Лада», — говорится в сообщении ведомства. Ранее URA.RU писало, что в Тобольске неизвестный сбил ребенка и скрылся с места происшествия. Автоинспекторы занимаются поиском водителя.