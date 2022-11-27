27 ноября 2022
26 ноября 2022
25 ноября 2022

Челябинский боец ММА обратился к участникам спецоперации

© Служба новостей «URA.RU»
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Боец ММА — участникам спецоперации: «Вы воюете за правду, за нашу великую страну!» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский боец ММА Яков Букин из Златоуста Челябинской области обратился к участникам спецоперации после своей победы над Арби Эмиевым на турнире Hype Fighting Championship в Сочи. Обращение спортсмена приводят соцсети.

«Я хочу высказаться по поводу того, что происходит сейчас в нашей стране. Пускай меня это, может, не касается, — я пацан простой, с Урала. Хочу напомнить, что мы в этой жизни не выбираем себе родителей и Родину, но, как бы там ни было, всегда идем до конца за своих мать, отца и Родину», — передает слова спортсмена телеграм-канал УРАЛLIVE

Букин сказал, что хочет поддержать всех, кто едет на СВО. Боец отметил, что они воюют за правду, за нашу великую Россию.

Ранее главы трех челябинских муниципалитетов побывали в Чебаркуле, где находится палаточный лагерь, в котором проходят боевое слаживание мобилизованные граждане. А недавно губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с командиром батальона «Апостол» Юрием Гагариным (позывной «Ангел»).

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Как отметил президент Владимир Путин, целью спецоперации является демилитаризация и денацификация Украине, а также защита граждан Донбасса, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам киевского режима.

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Российский боец ММА Яков Букин из Златоуста Челябинской области обратился к участникам спецоперации после своей победы над Арби Эмиевым на турнире Hype Fighting Championship в Сочи. Обращение спортсмена приводят соцсети. «Я хочу высказаться по поводу того, что происходит сейчас в нашей стране. Пускай меня это, может, не касается, — я пацан простой, с Урала. Хочу напомнить, что мы в этой жизни не выбираем себе родителей и Родину, но, как бы там ни было, всегда идем до конца за своих мать, отца и Родину», — передает слова спортсмена телеграм-канал УРАЛLIVE Букин сказал, что хочет поддержать всех, кто едет на СВО. Боец отметил, что они воюют за правду, за нашу великую Россию. Ранее главы трех челябинских муниципалитетов побывали в Чебаркуле, где находится палаточный лагерь, в котором проходят боевое слаживание мобилизованные граждане. А недавно губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с командиром батальона «Апостол» Юрием Гагариным (позывной «Ангел»). Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Как отметил президент Владимир Путин, целью спецоперации является демилитаризация и денацификация Украине, а также защита граждан Донбасса, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам киевского режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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