Челябинский боец ММА обратился к участникам спецоперации

Боец ММА — участникам спецоперации: «Вы воюете за правду, за нашу великую страну!» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российский боец ММА Яков Букин из Златоуста Челябинской области обратился к участникам спецоперации после своей победы над Арби Эмиевым на турнире Hype Fighting Championship в Сочи. Обращение спортсмена приводят соцсети.

«Я хочу высказаться по поводу того, что происходит сейчас в нашей стране. Пускай меня это, может, не касается, — я пацан простой, с Урала. Хочу напомнить, что мы в этой жизни не выбираем себе родителей и Родину, но, как бы там ни было, всегда идем до конца за своих мать, отца и Родину», — передает слова спортсмена телеграм-канал УРАЛLIVE

Букин сказал, что хочет поддержать всех, кто едет на СВО. Боец отметил, что они воюют за правду, за нашу великую Россию.

Ранее главы трех челябинских муниципалитетов побывали в Чебаркуле, где находится палаточный лагерь, в котором проходят боевое слаживание мобилизованные граждане. А недавно губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с командиром батальона «Апостол» Юрием Гагариным (позывной «Ангел»).

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Как отметил президент Владимир Путин, целью спецоперации является демилитаризация и денацификация Украине, а также защита граждан Донбасса, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам киевского режима.