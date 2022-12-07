Боксер Академии единоборств РМК (Екатеринбург) и чемпион мира IBF Шавкат Рахимов посетит глобальный боксерский форум в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). Он станет почетным гостем мероприятия, сообщили URA.RU в пресс-службе Академии.
«Наш боксер посетит все официальные церемонии конвенции, в том числе презентацию нового спортивного проекта IBA Pro. Вместе с Шавкатом Рахимовым на форум отправится генеральный директор Академии Евгений Звездников», — рассказали в пресс-службе.
Ранее URA.RU сообщало, что Шавкат Рахимов наряду несколькими другими боксерами Академии РМК вошел в обновленный рейтинг авторитетного британского журнала The Ring. Глобальный боксерский форум пройдет в Абу-Даби с 9 по 12 декабря. Автором мероприятия выступает президент IBA Умар Кремлев.
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