Американцы вступились за Россию после фильма про Зеленского

Пользователи YouTube заявили, что в интервью с Зеленским много лжи про Россию

13 декабря 2022 в 14:00 Размер текста - 17 +

В интервью Зеленского много лжи относительно России, считают пользователи YouTube Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Зрители официального youtube-канала американского стримингового сервиса Netflix высказались по поводу фильма в формате интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они отмечают, что в нем много лжи про Россию. «Мир зомбирован ложью. Русский народ не враг, как вам описывают в мире. Никто не знает правды. Люди только слушают ложь по телевизору. Я желаю мира и процветания человечеству. Боже, спаси наши души», — написал один из пользователей. Другой комментатор отметил, что во время интервью у Зеленского стоило спросить о его банковских счетах в офшорах. Его мысль поддержал Еlizee555, вспомнив прошлое политика. «Клоун продал свою страну за доллары США, для эскалации конфликта с Россией», — выразился он. «Чувак уничтожил религиозную свободу христиан, посадил в тюрьму политических оппонентов, попал в панамские документы, и теперь у него есть время для дружеской беседы? Хотя в это время христиане умирают тысячами», — высказался еще один пользователь. Зритель justinperaia6528 написал, что Украина — самая коррумпированная страна в мире. «Сколько миллиардов украл Зеленский? Когда он сбежит? Вот в чем вопрос. Американцы не должны давать ему больше ни пенни. Это самое коррумпированное место на земле», — подытожил он. Телеведущий Дэвид Леттерман взял интервью у Зеленского в метро. Во время разговора включаются сирены. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Зрители официального youtube-канала американского стримингового сервиса Netflix высказались по поводу фильма в формате интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они отмечают, что в нем много лжи про Россию. «Мир зомбирован ложью. Русский народ не враг, как вам описывают в мире. Никто не знает правды. Люди только слушают ложь по телевизору. Я желаю мира и процветания человечеству. Боже, спаси наши души», — написал один из пользователей. Другой комментатор отметил, что во время интервью у Зеленского стоило спросить о его банковских счетах в офшорах. Его мысль поддержал Еlizee555, вспомнив прошлое политика. «Клоун продал свою страну за доллары США, для эскалации конфликта с Россией», — выразился он. «Чувак уничтожил религиозную свободу христиан, посадил в тюрьму политических оппонентов, попал в панамские документы, и теперь у него есть время для дружеской беседы? Хотя в это время христиане умирают тысячами», — высказался еще один пользователь. Зритель justinperaia6528 написал, что Украина — самая коррумпированная страна в мире. «Сколько миллиардов украл Зеленский? Когда он сбежит? Вот в чем вопрос. Американцы не должны давать ему больше ни пенни. Это самое коррумпированное место на земле», — подытожил он. Телеведущий Дэвид Леттерман взял интервью у Зеленского в метро. Во время разговора включаются сирены.