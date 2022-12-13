Кириенко раскрыл число добровольцев ОНФ, которые отправились в зону СВО

Кириенко: в зону спецоперации отправились 150 представителей ОНФ для оказания помощи мирным жителям

13 декабря 2022 в 20:26 Размер текста - 17 +

В зону СВО отправились 150 представителей ОНФ для оказания помощи мирным гражданам Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Более 150 представителей Общественного народного фронта (ОНФ) ушли добровольцами в зону спецоперации. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. «В первую очередь, огромные слова благодарности активистам Народного фронта, из которых больше 150 человек ушли добровольцами в зону спецоперации», — сказал он на заседании центрального штаба ОНФ. Его слова приводит ТАСС. В ходе заседания ОНФ подводил итоги работы движения за 2022 год. Кириенко выразил слова благодарности волонтерам ОНФ за то, что они добровольно, вслед за военными, направились в зону спецоперации. Они будут оказывать гуманитарную помощь, спасать мирных граждан, при этом рискуя собственной жизнью. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Помимо Вооруженных сил РФ, активно в СВО участвуют и добровольцы. Например, среди них есть и высококлассные спортсмены, в том числе и мирового уровня. Также сообщалось, что экс-игрок ЦСКА Андрей Соломатин первым из футболистов посетил ДНР в рамках гуманитарной миссии. И он призвал своих коллег последовать примеру.

Более 150 представителей Общественного народного фронта (ОНФ) ушли добровольцами в зону спецоперации. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. «В первую очередь, огромные слова благодарности активистам Народного фронта, из которых больше 150 человек ушли добровольцами в зону спецоперации», — сказал он на заседании центрального штаба ОНФ. Его слова приводит ТАСС. В ходе заседания ОНФ подводил итоги работы движения за 2022 год. Кириенко выразил слова благодарности волонтерам ОНФ за то, что они добровольно, вслед за военными, направились в зону спецоперации. Они будут оказывать гуманитарную помощь, спасать мирных граждан, при этом рискуя собственной жизнью. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Помимо Вооруженных сил РФ, активно в СВО участвуют и добровольцы. Например, среди них есть и высококлассные спортсмены, в том числе и мирового уровня. Также сообщалось, что экс-игрок ЦСКА Андрей Соломатин первым из футболистов посетил ДНР в рамках гуманитарной миссии. И он призвал своих коллег последовать примеру.