Кириенко раскрыл число добровольцев ОНФ, которые отправились в зону СВО

Кириенко: в зону спецоперации отправились 150 представителей ОНФ для оказания помощи мирным жителям
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Праздничный митинг-концерт, приуроченный ко Дню народного единства на площади Труда. Екатеринбург, флаг единая россия, митинг, триколор, флаг россии, флаг онф
В зону СВО отправились 150 представителей ОНФ для оказания помощи мирным гражданам Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Более 150 представителей Общественного народного фронта (ОНФ) ушли добровольцами в зону спецоперации. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«В первую очередь, огромные слова благодарности активистам Народного фронта, из которых больше 150 человек ушли добровольцами в зону спецоперации», — сказал он на заседании центрального штаба ОНФ. Его слова приводит ТАСС. В ходе заседания ОНФ подводил итоги работы движения за 2022 год.

Кириенко выразил слова благодарности волонтерам ОНФ за то, что они добровольно, вслед за военными, направились в зону спецоперации. Они будут оказывать гуманитарную помощь, спасать мирных граждан, при этом рискуя собственной жизнью.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Помимо Вооруженных сил РФ, активно в СВО участвуют и добровольцы. Например, среди них есть и высококлассные спортсмены, в том числе и мирового уровня. Также сообщалось, что экс-игрок ЦСКА Андрей Соломатин первым из футболистов посетил ДНР в рамках гуманитарной миссии. И он призвал своих коллег последовать примеру.

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Более 150 представителей Общественного народного фронта (ОНФ) ушли добровольцами в зону спецоперации. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. «В первую очередь, огромные слова благодарности активистам Народного фронта, из которых больше 150 человек ушли добровольцами в зону спецоперации», — сказал он на заседании центрального штаба ОНФ. Его слова приводит ТАСС. В ходе заседания ОНФ подводил итоги работы движения за 2022 год. Кириенко выразил слова благодарности волонтерам ОНФ за то, что они добровольно, вслед за военными, направились в зону спецоперации. Они будут оказывать гуманитарную помощь, спасать мирных граждан, при этом рискуя собственной жизнью. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Помимо Вооруженных сил РФ, активно в СВО участвуют и добровольцы. Например, среди них есть и высококлассные спортсмены, в том числе и мирового уровня. Также сообщалось, что экс-игрок ЦСКА Андрей Соломатин первым из футболистов посетил ДНР в рамках гуманитарной миссии. И он призвал своих коллег последовать примеру.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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