Украинские военные начали процесс выведения своих подразделений с территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря (село Горналь, Курская область). Сообщается, что ВСУ испугались окружения российских военных.
Солдаты противника не смогли нормально покинуть российских регион. Две из десяти бригад были успешно выведены из Курской области, остальные уходили как могли. Ход спецоперации и расстановка сил на фронте — в материале URA.RU.
Удар по «Гвоздике»
Российские военные нанесли удар по замаскированной установке 2С1 «Гвоздика» калибра 122 мм, которая находилась в распоряжении Вооруженных Сил Украины. В результате атаки произошел мощный взрыв, сопровождавшийся образованием грибовидного облака дыма.
Курское направление
Отход ВСУ
Военный ВСУ Антон Черный сообщил, что из Курской области, в которую было направлено десять сухопутных бригад, только две смогли отступить организованно. Об этом он рассказал в интервью «Страна.ua». Остальные восемь бригад были вынуждены отступать хаотично, используя доступные средства и возможности для вывода своих сил.
ВС РФ выкуривают ВСУ из монастыря
ВС РФ в Курской области блокировали выходы из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. Здание в Горнале солдаты противника преобразовали в боевую позицию.
По данным ВС РФ, ВСУ начали отводить свои подразделения от монастыря. Они испугались окружения российских военных.
Жители оказались в огненной ловушке ВСУ
В Гуево жители подверглись обстрелам со стороны солдат противника. Они вынуждены искать убежище в подвале возле местного храма, на котором развевался российский флаг. Этот флаг, по всей видимости, был выбран в качестве цели. Жители села провели в укрытии целые сутки, ожидая прекращения артиллерийских обстрелов.
Подкрепление ВСУ вблизи Олешни
ВС РФ уничтожили подкрепление противника в районе Олешни. По данным российских силовых структур, противник все еще пытается удерживать часть хутора. Украинская армия терпит значительные потери.
Сумское направление
Согласно сообщениям из российских силовых структур, Вооруженные Силы Украины приступили к срочному сооружению оборонительных сооружений в районе Юнаковки, что находится в Сумской области. Этот населенный пункт служит важным хабом для снабжения украинских сил в Курской области.
Запорожское направление
ВС РФ продолжают бить по противнику в районе Щербаков. По данным telegram-канала WarGonzo, ВСУ держат оборону, используя большое количество дронов.
Белгородское направление
ВСУ пытались зайти в регион
В Белгородской области отражена очередная попытка ВСУ прорвать линию обороны. Боевые действия продолжаются в районе Поповки и Демидовки. Существенных изменений на линии боевого столкновения не зафиксировано, сообщил telegram-канал WarGonzo.
Удары по гражданским
Продолжаются обстрелы со стороны ВСУ, пишет telegram-канал «Два майора». Так на трассе между Стригунами и Новоалександровкой беспилотник выпустил взрывное устройство по движущемуся легковому автомобилю, в результате чего получил ранения водитель. Также подверглись обстрелам населенные пункты Илек-Кошары, Новая Таволжанка, Белянка и Новое Волоконовского района, а также хутор Рябики.
Южно-донецкое направление
Российские военные закрепляют успехи в районе Богатыря на южно-донецком направлении. ВС РФ также устанавливают контроль над территорией вблизи населенного пункта Разлив.
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