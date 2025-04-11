МИД заявил о готовности России к серьезным переговорам с Украиной

Россия готова к серьезным переговорам с Украиной. Такое заявление сделал директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
«Российская сторона открыта к обсуждению серьезных и реалистичных предложений», — передает слова Полищука РИА Новости. Он добавил, что эти переговоры должны быть направлены на устранение причин украинского кризиса и достижение стабильного мира.
Однако, по его словам, Украина не проявляет готовности к переговорам. Ранее она вышла из диалога и ввела указ о самозапрете на контакты с российским руководством.
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