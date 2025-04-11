Из Курской области ВСУ вывели две бригады из десяти

Боец ВСУ Черный: лишь две украинские бригады вышли из Курской области
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Украинские военные отступали беспорядочно
Украинские военные отступали беспорядочно Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Из Курской области удалось вывести лишь две из десяти украинских бригад, сохранивших боевые порядки. Об этом рассказал украинский боец Антон Черный.

«По-нормальному были выведены только две — не могу сказать, какие», — передает слова Черного «Страна.ua». Он добавил, что остальные военнослужащие отходили беспорядочно, многие пешком или на велосипедах.

Военный также отметил, что вторжение ВСУ в эту область было ошибочным. Оно не помогло снизить темп наступления российских войск в Донбассе.

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Из Курской области удалось вывести лишь две из десяти украинских бригад, сохранивших боевые порядки. Об этом рассказал украинский боец Антон Черный. «По-нормальному были выведены только две — не могу сказать, какие», — передает слова Черного «Страна.ua». Он добавил, что остальные военнослужащие отходили беспорядочно, многие пешком или на велосипедах. Военный также отметил, что вторжение ВСУ в эту область было ошибочным. Оно не помогло снизить темп наступления российских войск в Донбассе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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