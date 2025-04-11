Из Курской области ВСУ вывели две бригады из десяти

Из Курской области удалось вывести лишь две из десяти украинских бригад, сохранивших боевые порядки. Об этом рассказал украинский боец Антон Черный.
«По-нормальному были выведены только две — не могу сказать, какие», — передает слова Черного «Страна.ua». Он добавил, что остальные военнослужащие отходили беспорядочно, многие пешком или на велосипедах.
Военный также отметил, что вторжение ВСУ в эту область было ошибочным. Оно не помогло снизить темп наступления российских войск в Донбассе.
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