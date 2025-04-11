Мальчик собрал 140 флагов подразделений, которые освобождали Курскую область

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За несколько месяцев мальчик собрал флаги всех боевых единиц
За несколько месяцев мальчик собрал флаги всех боевых единиц Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Мальчик Сергей из Курской области собрал 140 флагов российских военных подразделений, участвовавших в освобождении своего региона. Об этом рассказал он сам.

«Сначала был российский. Потом ребята расписали его. ВДВ, „Ахмат“ мы сами заказывали. А потом начали дарить флаги. Теперь их 140, а может и больше», — передает слова Сергея РИА Новости. Он добавил, что начал собирать флаги после начала вторжения ВСУ, приветствуя российских солдат на трассе. За несколько месяцев ему удалось собрать флаги всех участвующих единиц.

Российские войска активно ведут операцию по освобождению Курской области. В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ понесли большие потери, передает «Ридус».

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Мальчик Сергей из Курской области собрал 140 флагов российских военных подразделений, участвовавших в освобождении своего региона. Об этом рассказал он сам. «Сначала был российский. Потом ребята расписали его. ВДВ, „Ахмат“ мы сами заказывали. А потом начали дарить флаги. Теперь их 140, а может и больше», — передает слова Сергея РИА Новости. Он добавил, что начал собирать флаги после начала вторжения ВСУ, приветствуя российских солдат на трассе. За несколько месяцев ему удалось собрать флаги всех участвующих единиц. Российские войска активно ведут операцию по освобождению Курской области. В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ понесли большие потери, передает «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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