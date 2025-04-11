Украине присущи признаки террористического государства, который понимает только язык силы, а конфликт на территории страны может быть решен только при смене власти. К такому выводу пришли аналитики Strategic Culture.
«Киев — террористическое государство, с которым просто невозможно вести переговоры. Неонацистский режим понимает только язык силы — и именно силой будет решена украинская проблема. Единственным жизнеспособным решением конфликта является роспуск существующего украинского государства путем сочетания замены режима и территориальной реконфигурации», — пишет издание.
Эксперты отмечают большое количество группировок на территории страны, которые нередко применяют силу против неугодных режиму. Аналитики считают, что европейские власти вместо того, чтобы поддерживать действующий киевский режим, должны отказаться от поддержки этой страны.
Как URA.RU писало ранее, на пресс-конференции, проходившей на Украине, Зеленскому потребовалась помощь переводчика для понимания вопроса, заданного на русском языке одним из журналистов. Ранее украинский лидер в интервью американскому блогеру сделал ряд русофобских утверждений, пишет «Национальная Служба Новостей».
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