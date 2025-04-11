«Заставляли петь и резали ногу»: российский боец рассказал о пытках в украинском СИЗО

Российский боец с позывным Лега рассказал о пытках в украинском СИЗО, где его удерживали бойцы террористической организации «Правый сектор» (экстремистская организация, запрещена в РФ). Они заставляли пленных петь песни, а тех, кто отказывался, жестоко избивали.
«Я попал к бойцам „Правого сектора“. Флаги бандеровские, „Правого сектора“ висели у них. Заставляли петь их песни. Кто отказывался — избивали», — заявил Лега. Его слова опубликованы в telegram-канале члена Общественной палаты РФ Максима Григорьева. Боец добавил, что сотрудники СБУ выбили ему все зубы с левой стороны.
По пути в харьковское СИЗО он перенес семь пересадок, и на каждой его избивали, забрав личные вещи. В киевском изоляторе хирург с медсестрой, без обезболивания, резали ему ногу, при этом он был привязан и чуть не потерял сознание от боли. Лега рассказал, что такая жестокость в этом СИЗО — обычное дело, и многие кричат от страха и боли. Один из заключенных, по его словам, даже получил буквенное клеймо на лбу.
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