«Заставляли петь и резали ногу»: российский боец рассказал о пытках в украинском СИЗО

Российский боец Лега: в украинском плену заставляли петь песни и избивали
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ВСУ жестоко избивали российских пленных
ВСУ жестоко избивали российских пленных Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский боец с позывным Лега рассказал о пытках в украинском СИЗО, где его удерживали бойцы террористической организации «Правый сектор» (экстремистская организация, запрещена в РФ). Они заставляли пленных петь песни, а тех, кто отказывался, жестоко избивали.

«Я попал к бойцам „Правого сектора“. Флаги бандеровские, „Правого сектора“ висели у них. Заставляли петь их песни. Кто отказывался — избивали», — заявил Лега. Его слова опубликованы в telegram-канале члена Общественной палаты РФ Максима Григорьева. Боец добавил, что сотрудники СБУ выбили ему все зубы с левой стороны.

По пути в харьковское СИЗО он перенес семь пересадок, и на каждой его избивали, забрав личные вещи. В киевском изоляторе хирург с медсестрой, без обезболивания, резали ему ногу, при этом он был привязан и чуть не потерял сознание от боли. Лега  рассказал, что такая жестокость в этом СИЗО — обычное дело, и многие кричат от страха и боли. Один из заключенных, по его словам, даже получил буквенное клеймо на лбу.

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Российский боец с позывным Лега рассказал о пытках в украинском СИЗО, где его удерживали бойцы террористической организации «Правый сектор» (экстремистская организация, запрещена в РФ). Они заставляли пленных петь песни, а тех, кто отказывался, жестоко избивали. «Я попал к бойцам „Правого сектора“. Флаги бандеровские, „Правого сектора“ висели у них. Заставляли петь их песни. Кто отказывался — избивали», — заявил Лега. Его слова опубликованы в telegram-канале члена Общественной палаты РФ Максима Григорьева. Боец добавил, что сотрудники СБУ выбили ему все зубы с левой стороны. По пути в харьковское СИЗО он перенес семь пересадок, и на каждой его избивали, забрав личные вещи. В киевском изоляторе хирург с медсестрой, без обезболивания, резали ему ногу, при этом он был привязан и чуть не потерял сознание от боли. Лега  рассказал, что такая жестокость в этом СИЗО — обычное дело, и многие кричат от страха и боли. Один из заключенных, по его словам, даже получил буквенное клеймо на лбу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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