В Красноярске силовики увезли с овощебазы миллионера Гасанова 20 мигрантов

В Красноярске силовики провели рейд на овощебазу миллионера Рашада Гасанова. Правоохранителями на предприятии АХВ на Северном шоссе было задержано 20 мигрантов. Об этом сообщает telegram-канал Kras Mash.
«Силовики накрыли овощебазу красноярского миллионера Рашада Гасанова», — пишет telegram-канал. Силовики увезли два десятка мигрантов. Шестерых из задержанных направили в военкомат, а троих — планируют выдворить из страны за нарушения законодательства.
Гасанов владеет несколькими компаниями в Красноярском крае и известен своим роскошным образом жизни, включая использование дорогостоящего автомобиля Rolls-Royce с одним из самых дорогих номеров в регионе. Сам бизнесмен пока не дал официальных комментариев относительно ситуации с рейдом силовиков.
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