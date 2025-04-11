В Красноярске силовики увезли с овощебазы миллионера Гасанова 20 мигрантов

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Силовики нагрянули на овощебазу красноярского миллионера Гасанова и забрали пару десятков мигрантов
Силовики нагрянули на овощебазу красноярского миллионера Гасанова и забрали пару десятков мигрантов Фото:

В Красноярске силовики провели рейд на овощебазу миллионера Рашада Гасанова. Правоохранителями на предприятии АХВ на Северном шоссе было задержано 20 мигрантов. Об этом сообщает telegram-канал Kras Mash.

«Силовики накрыли овощебазу красноярского миллионера Рашада Гасанова», — пишет telegram-канал. Силовики увезли два десятка мигрантов. Шестерых из задержанных направили в военкомат, а троих — планируют выдворить из страны за нарушения законодательства. 

Гасанов владеет несколькими компаниями в Красноярском крае и известен своим роскошным образом жизни, включая использование дорогостоящего автомобиля Rolls-Royce с одним из самых дорогих номеров в регионе. Сам бизнесмен пока не дал официальных комментариев относительно ситуации с рейдом силовиков.

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В Красноярске силовики провели рейд на овощебазу миллионера Рашада Гасанова. Правоохранителями на предприятии АХВ на Северном шоссе было задержано 20 мигрантов. Об этом сообщает telegram-канал Kras Mash. «Силовики накрыли овощебазу красноярского миллионера Рашада Гасанова», — пишет telegram-канал. Силовики увезли два десятка мигрантов. Шестерых из задержанных направили в военкомат, а троих — планируют выдворить из страны за нарушения законодательства.  Гасанов владеет несколькими компаниями в Красноярском крае и известен своим роскошным образом жизни, включая использование дорогостоящего автомобиля Rolls-Royce с одним из самых дорогих номеров в регионе. Сам бизнесмен пока не дал официальных комментариев относительно ситуации с рейдом силовиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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