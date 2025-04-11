В России предприняли жесткие меры по борьбе с русофобией

В России создан Касимовский клуб для противодействия антироссийским нарративам
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Касимовский клуб будет противодействовать сепаратизму
Касимовский клуб будет противодействовать сепаратизму Фото:

В России создан Касимовский клуб, целью которого является борьба с антироссийскими и русофобскими нарративами. Об этом рассказал генеральный директор новостного агрегатора СМИ2 Юрий Белоусов.

«Создан Касимовский клуб. Он нацелен на противодействие антироссийским и русофобским нарративам», — передает слова Белоусова РИА Новости. Он добавил, что клуб будет противодействовать идеям сепаратизма, религиозного экстремизма и фальсификации истории, а также разжиганию межэтнических конфликтов.

Он намерен объединить общественных деятелей, ученых, политиков и журналистов, стремящихся сохранить и укрепить Русский мир. Белоусов отметил, что особенно уязвима в этом контексте татарская община, подвергающаяся попыткам «искажения ее истории со стороны врагов России».

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В России создан Касимовский клуб, целью которого является борьба с антироссийскими и русофобскими нарративами. Об этом рассказал генеральный директор новостного агрегатора СМИ2 Юрий Белоусов. «Создан Касимовский клуб. Он нацелен на противодействие антироссийским и русофобским нарративам», — передает слова Белоусова РИА Новости. Он добавил, что клуб будет противодействовать идеям сепаратизма, религиозного экстремизма и фальсификации истории, а также разжиганию межэтнических конфликтов. Он намерен объединить общественных деятелей, ученых, политиков и журналистов, стремящихся сохранить и укрепить Русский мир. Белоусов отметил, что особенно уязвима в этом контексте татарская община, подвергающаяся попыткам «искажения ее истории со стороны врагов России».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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