Сервис Discord перестал работать по всему миру

Число жалоб перевалило за 10 000
Пользователи по всему миру отмечают, что сервис Discord перестал работать. Об этом свидетельствует платформа downdetector.
«Приложение Discord перестало работать у пользователей со всего мира. Количество жалоб уже перевалило за 10 000», — сообщает downdetector.
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