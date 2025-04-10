10 апреля 2025

Сервис Discord перестал работать по всему миру

© Служба новостей «URA.RU»
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Число жалоб перевалило за 10 000
Число жалоб перевалило за 10 000 Фото:

Пользователи по всему миру отмечают, что сервис Discord перестал работать. Об этом свидетельствует платформа downdetector.

«Приложение Discord перестало работать у пользователей со всего мира. Количество жалоб уже перевалило за 10 000», — сообщает downdetector.

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Пользователи по всему миру отмечают, что сервис Discord перестал работать. Об этом свидетельствует платформа downdetector. «Приложение Discord перестало работать у пользователей со всего мира. Количество жалоб уже перевалило за 10 000», — сообщает downdetector.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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