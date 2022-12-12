Спортсменов-добровольцев готовит к спецоперации чеченский спецназ. Видео

12 декабря 2022 в 17:26 Размер текста - 17 +

Добровольцев учат не только боевой подготовке, но и рассказывают о слабых места украинских войск Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Высококлассные спортсмены, участвующие в спецоперации в качестве добровольцев, проходят подготовку на территории уникального Российского университета спецназа в Гудермесе (Чечня) под руководством чеченского спецназа. Об этом сообщает телеканал «Звезда». «Одной из причин моего решения отправиться в зону боевых действий послужила моя память о дедах, которые воевали в годы Великой Отечественной войны и закончили ее победоносно», — пояснил первый заместитель министра спорта и молодежной политики Хабаровского края, мастер боевых искусств Всеволод Мохирев. Он также является двукратным чемпионом России по каратэ. У Мохирева возникла идея создать спортивный добровольческий отряд и вместе отправиться в зону СВО. Рассказывая о том, как проходит обучение, мастер боевых искусств отметил, что у него изначально возникли проблемы с автоматом. Мужчина просто не мог привыкнуть к тому, что автомат должен быть под рукой в любое время. О своем участии в спецоперации в роли добровольца рассказал и мастер спорта международного класса по карате Сергей Увицкий. Мужчина всю свою жизнь пропагандировал патриотизм, любовь к Родине. И вот Увицкий встал перед выбором. «Я всегда всю свою сознательную жизнь считал, что настоящий мужчина должен помочь Родине, когда она требуется. Нужно быть честным перед собой, если бы вместо меня пошли другие, я бы не смог так», — рассказал он. Инструктора хвалят добровольцев и отмечают, что они внимательно впитывают необходимую информацию. «Все инструктора побывали в зоне СВО, у нас есть очень хороший опыт ведения боевых действий, мы все знаем, знаем слабые места [Вооруженных сил Украины]. В том числе об этом мы и рассказываем добровольцам» — рассказал капитан полиции СОБР, инструктор Российского университета спецназа Эльбек Албастов. Участников учат также вести бой в городской застройке. Для этого на территории университета построен специальный «городок» для тренировки штурмовых операций. Помимо боевых действий, добровольцев обучают боевой этике. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Высококлассные спортсмены, участвующие в спецоперации в качестве добровольцев, проходят подготовку на территории уникального Российского университета спецназа в Гудермесе (Чечня) под руководством чеченского спецназа. Об этом сообщает телеканал «Звезда». «Одной из причин моего решения отправиться в зону боевых действий послужила моя память о дедах, которые воевали в годы Великой Отечественной войны и закончили ее победоносно», — пояснил первый заместитель министра спорта и молодежной политики Хабаровского края, мастер боевых искусств Всеволод Мохирев. Он также является двукратным чемпионом России по каратэ. У Мохирева возникла идея создать спортивный добровольческий отряд и вместе отправиться в зону СВО. Рассказывая о том, как проходит обучение, мастер боевых искусств отметил, что у него изначально возникли проблемы с автоматом. Мужчина просто не мог привыкнуть к тому, что автомат должен быть под рукой в любое время. О своем участии в спецоперации в роли добровольца рассказал и мастер спорта международного класса по карате Сергей Увицкий. Мужчина всю свою жизнь пропагандировал патриотизм, любовь к Родине. И вот Увицкий встал перед выбором. «Я всегда всю свою сознательную жизнь считал, что настоящий мужчина должен помочь Родине, когда она требуется. Нужно быть честным перед собой, если бы вместо меня пошли другие, я бы не смог так», — рассказал он. Инструктора хвалят добровольцев и отмечают, что они внимательно впитывают необходимую информацию. «Все инструктора побывали в зоне СВО, у нас есть очень хороший опыт ведения боевых действий, мы все знаем, знаем слабые места [Вооруженных сил Украины]. В том числе об этом мы и рассказываем добровольцам» — рассказал капитан полиции СОБР, инструктор Российского университета спецназа Эльбек Албастов. Участников учат также вести бой в городской застройке. Для этого на территории университета построен специальный «городок» для тренировки штурмовых операций. Помимо боевых действий, добровольцев обучают боевой этике. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.