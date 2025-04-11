«Быстро только кошки родятся»: Константинов оценил шансы на скорое завершение СВО

Глава крымского парламента: украинский конфликт не завершится быстро
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Если СВО завершится в течении года, то это будет «быстрое» завершение, заявил Константинов
Если СВО завершится в течении года, то это будет «быстрое» завершение, заявил Константинов Фото:
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Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что рассчитывать на быстрое завершение украинского конфликта не следует. Он подчеркнул, что украинский кризис является сложной проблемой, которая не может быть разрешена в короткие сроки.

«Слово „быстро“ не подходит для решения украинского кризиса. Как говорили классики, быстро только кошки родятся. Украинский конфликт сложный», — заявил Константинов. Его слова передает РИА «Новости». 

Парламентарий уточнил, что если конфликт все же завершится в 2025 году, это «можно будет считать его быстрым завершением». Он отметил, что за день такое не решается. «Если конфликт будет решен в ближайшие месяцы, это войдет в историю как быстрое решение», — заявил Константинов

Политик также привел примеры другого долгосрочного конфликта. «Напомню, что мир на Ближнем Востоке обсуждается последние 80 лет, а по большому счету — тысячелетия», — отметил он.

Сейчас Россия и США предпринимают шаги по урегулированию конфликта. Лидеры двух государств провели ряд телефонных переговоров, делегации несколько раз встречались на площадках в третьих странах для обсуждения сложившегося кризиса.

Многие, считают что украинский конфликт может завершиться в 2025 году. По мнению президента США Дональда Трампа, соглашение о прекращении огня может быть заключено относительно скоро.

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Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что рассчитывать на быстрое завершение украинского конфликта не следует. Он подчеркнул, что украинский кризис является сложной проблемой, которая не может быть разрешена в короткие сроки. «Слово „быстро“ не подходит для решения украинского кризиса. Как говорили классики, быстро только кошки родятся. Украинский конфликт сложный», — заявил Константинов. Его слова передает РИА «Новости».  Парламентарий уточнил, что если конфликт все же завершится в 2025 году, это «можно будет считать его быстрым завершением». Он отметил, что за день такое не решается. «Если конфликт будет решен в ближайшие месяцы, это войдет в историю как быстрое решение», — заявил Константинов Политик также привел примеры другого долгосрочного конфликта. «Напомню, что мир на Ближнем Востоке обсуждается последние 80 лет, а по большому счету — тысячелетия», — отметил он. Сейчас Россия и США предпринимают шаги по урегулированию конфликта. Лидеры двух государств провели ряд телефонных переговоров, делегации несколько раз встречались на площадках в третьих странах для обсуждения сложившегося кризиса. Многие, считают что украинский конфликт может завершиться в 2025 году. По мнению президента США Дональда Трампа, соглашение о прекращении огня может быть заключено относительно скоро.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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