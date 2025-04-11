«Быстро только кошки родятся»: Константинов оценил шансы на скорое завершение СВО

Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что рассчитывать на быстрое завершение украинского конфликта не следует. Он подчеркнул, что украинский кризис является сложной проблемой, которая не может быть разрешена в короткие сроки.
«Слово „быстро“ не подходит для решения украинского кризиса. Как говорили классики, быстро только кошки родятся. Украинский конфликт сложный», — заявил Константинов. Его слова передает РИА «Новости».
Парламентарий уточнил, что если конфликт все же завершится в 2025 году, это «можно будет считать его быстрым завершением». Он отметил, что за день такое не решается. «Если конфликт будет решен в ближайшие месяцы, это войдет в историю как быстрое решение», — заявил Константинов
Политик также привел примеры другого долгосрочного конфликта. «Напомню, что мир на Ближнем Востоке обсуждается последние 80 лет, а по большому счету — тысячелетия», — отметил он.
Сейчас Россия и США предпринимают шаги по урегулированию конфликта. Лидеры двух государств провели ряд телефонных переговоров, делегации несколько раз встречались на площадках в третьих странах для обсуждения сложившегося кризиса.
Многие, считают что украинский конфликт может завершиться в 2025 году. По мнению президента США Дональда Трампа, соглашение о прекращении огня может быть заключено относительно скоро.
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