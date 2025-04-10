10 апреля 2025

На фронте засняли большое грибное облако после мощного удара по САУ ВСУ

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Грибовидное облако образовалось после взрыва техники ВСУ
Грибовидное облако образовалось после взрыва техники ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие ударили по замаскированной 122-миллиметровой самоходной артиллерийской установке 2С1 «Гвоздика», принадлежащей Вооруженным Силам Украины (ВСУ). В результате произошел большой взрыв с грибовидным облаком дыма. 

«Отцвела бандеровская „Гвоздика“. И еще одна САУ 2С1 уничтожена нашим FPV-расчетом», — пишет telegram-канал «Гвардейская 200-я бригада ЛенВО».

Выявили установку операторы беспилотных летательных аппаратов подразделения «Небо» из состава 200-й отдельной мотострелковой бригады Гвардии Ленинградского военного округа. Боевая машина была скрыта под специально оборудованным маскировочным укрытием, поверх которого было наложено множество обрубленных веток деревьев. В связи с этим, первоначальной задачей дрона стало удаление всех лишних элементов, которые могли бы препятствовать прямому попаданию в бронированный корпус. 

Затем камикадзе стали наносить удары непосредственно по самоходной артиллерийской установке. В результате на ее борту возник сильный пожар, который был сопровожден взрывами боеприпасов. В итоге произошла мощная детонация, после которой над местом, где ранее находилась САУ «Гвоздика», взмыло большое грибовидное облако.

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Российские военнослужащие ударили по замаскированной 122-миллиметровой самоходной артиллерийской установке 2С1 «Гвоздика», принадлежащей Вооруженным Силам Украины (ВСУ). В результате произошел большой взрыв с грибовидным облаком дыма.  «Отцвела бандеровская „Гвоздика“. И еще одна САУ 2С1 уничтожена нашим FPV-расчетом», — пишет telegram-канал «Гвардейская 200-я бригада ЛенВО». Выявили установку операторы беспилотных летательных аппаратов подразделения «Небо» из состава 200-й отдельной мотострелковой бригады Гвардии Ленинградского военного округа. Боевая машина была скрыта под специально оборудованным маскировочным укрытием, поверх которого было наложено множество обрубленных веток деревьев. В связи с этим, первоначальной задачей дрона стало удаление всех лишних элементов, которые могли бы препятствовать прямому попаданию в бронированный корпус.  Затем камикадзе стали наносить удары непосредственно по самоходной артиллерийской установке. В результате на ее борту возник сильный пожар, который был сопровожден взрывами боеприпасов. В итоге произошла мощная детонация, после которой над местом, где ранее находилась САУ «Гвоздика», взмыло большое грибовидное облако.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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