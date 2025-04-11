На Камчатке из «Светофора» изъяли 1,7 тонн опасной продукции

На Камчатке из магазинов сети «Светофор» было изъято 1,7 тонны некачественной продукции. Об этом рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
«Службой проверено четыре магазина низких цен в Камчатском крае. В результате этой работы из оборота изъято 1,7 тонны некачественной и небезопасной продукции», — передает сообщение ведомства ТАСС. Там добавили, что проверки, проведенные Россельхознадзором в четырех торговых точках, выявили отсутствие ветеринарных документов и нарушения стандартов качества и безопасности.
В результате арестованные товары, включая мясные и молочные изделия, будут переданы на утилизацию или уничтожение. Также будет возбуждено несколько административных производств.
В сети «Светофор» в 2023–2024 годах зафиксировано рекордное количество нарушений, включая продажу просроченной продукции, что подтвердил Центр развития перспективных технологий. Зафиксировано 23,2 миллиона нарушений кассовых требований, 4,3 миллиона попыток копирования кодов маркировки и свыше 2,2 миллионов случаев продажи просроченных товаров, в основном молочной продукции.
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