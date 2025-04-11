К природным пожарам в Забайкальском крае оказались причастны 36 человек

В Забайкальском крае установили 36 виновников природных пожаров, среди которых 17 детей. Об этом рассказали в МЧС России.
«Дознаватели ГУ МЧС России по Забайкальскому краю с начала года выявили 36 лиц (из них 17 детей), виновных в возникновении ландшафтных пожаров», — передает сообщение МЧС ТАСС. Там добавили, что 27 человек причастны к травяным пожарам, а девять — к лесным.
Один из инцидентов произошел 8 апреля в Улетовском районе, когда пастух развел костер во время выпаса коров, и огонь из-за сильного ветра перекинулся на лес, охватив более 1,4 тысячи га. Это привело к ухудшению видимости и ограничению движения на федеральной трассе Чита — Иркутск. По факту нанесенного ущерба лесным насаждениям возбуждено уголовное дело, предусмотрены различные меры ответственности. В регионе действуют особый противопожарный режим и режим ЧС в лесах.
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