Подсолнечное масло привело российские компании к убыткам

Экспорт подсолнечного масла из России упал на 38% из-за убыточности
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рентабельность масла стала отрицательной
Рентабельность масла стала отрицательной Фото:

В первом квартале 2025 года экспорт российских растительных масел сократился на 27%. Это снижение в основном связано с падением объемов экспорта подсолнечного масла, которое имеет отрицательную рентабельность.

«Рентабельность подсолнечного масла стала отрицательной из-за роста цен на сырье, высоких пошлин и укрепления рубля», — сообщает «Коммерсант». Там добавили, что в первом квартале 2025 года экспорт российского растительного масла снизился на 27% по сравнению с прошлым годом, составив 1,46 млн тонн, главным образом за счет падения экспорта подсолнечного масла на 38%.

Некоторые компании, такие как «Эфко», временно приостановили работу заводов. Хотя наблюдается рост экспорта рапсового масла (+29% до 391 тысяч тонн) благодаря спросу из Китая, проблемы с подсолнечником и высокие затраты на кредиты могут продолжить негативно влиять на отрасль.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В первом квартале 2025 года экспорт российских растительных масел сократился на 27%. Это снижение в основном связано с падением объемов экспорта подсолнечного масла, которое имеет отрицательную рентабельность. «Рентабельность подсолнечного масла стала отрицательной из-за роста цен на сырье, высоких пошлин и укрепления рубля», — сообщает «Коммерсант». Там добавили, что в первом квартале 2025 года экспорт российского растительного масла снизился на 27% по сравнению с прошлым годом, составив 1,46 млн тонн, главным образом за счет падения экспорта подсолнечного масла на 38%. Некоторые компании, такие как «Эфко», временно приостановили работу заводов. Хотя наблюдается рост экспорта рапсового масла (+29% до 391 тысяч тонн) благодаря спросу из Китая, проблемы с подсолнечником и высокие затраты на кредиты могут продолжить негативно влиять на отрасль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...