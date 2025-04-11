Подсолнечное масло привело российские компании к убыткам

В первом квартале 2025 года экспорт российских растительных масел сократился на 27%. Это снижение в основном связано с падением объемов экспорта подсолнечного масла, которое имеет отрицательную рентабельность.
«Рентабельность подсолнечного масла стала отрицательной из-за роста цен на сырье, высоких пошлин и укрепления рубля», — сообщает «Коммерсант». Там добавили, что в первом квартале 2025 года экспорт российского растительного масла снизился на 27% по сравнению с прошлым годом, составив 1,46 млн тонн, главным образом за счет падения экспорта подсолнечного масла на 38%.
Некоторые компании, такие как «Эфко», временно приостановили работу заводов. Хотя наблюдается рост экспорта рапсового масла (+29% до 391 тысяч тонн) благодаря спросу из Китая, проблемы с подсолнечником и высокие затраты на кредиты могут продолжить негативно влиять на отрасль.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.