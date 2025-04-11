ВСУ атаковали Россию десятками БПЛА: какие территории атакованы в ночь на 11 апреля

В ночь на 11 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли очередную попытку атаки по территории России. Системы противовоздушной обороны (ПВО) страны уничтожили 30 украинских дронов, которые нарушили воздушное пространство РФ, сообщили в Министерстве обороны. О том, какие субъекты попали под удар украинских дронов, и к каким последствиям это привело — в материале URA.RU.
Ночная атака ВСУ
За прошедшую ночь средства противовоздушной обороны сбили и перехватили 30 украинских беспилотных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Из этого числа 25 дронов были уничтожены в воздушном пространстве Курской области. Еще пять беспилотников было сбито над Белгородской областью.
В Белгородской области некоторое время была объявлена ракетная опасность. Глава региона Вячеслав Гладков объявлял о ее введении у себя в telegram-канале.
Разведывательный БПЛА у границ
Также вечером 10 апреля ВС РФ уничтожили возле границы с РФ разведывательный беспилотник FlyEye ВСУ. Заметили и ликвидировали аппарат российские военные в Сумской области при помощи ударного дрона, сообщили в Минобороны РФ.
Атаки ранее
Ранее ВСУ предприняли попытку атаки российских территорий при помощи 40 БПЛА. Российские системы ПВО сбили 42 вражеских аппарата. Угрозы для гражданских объектов не зафиксировано. Жертвы также отсутствуют.
Как защититься в случае атаки БПЛА
При появлении беспилотника в небе в первую очередь необходимо позаботиться о собственной безопасности. Следует немедленно укрыться в капитальном здании или за прочным укрытием, избегая открытых пространств. После этого нужно незамедлительно сообщить о происшествии по номеру 112, указав точное местонахождение.
Если дрон проник в жилое помещение или на территорию частного участка, категорически запрещается приближаться к нему или пытаться взаимодействовать с аппаратом. Необходимо эвакуировать всех людей, особенно детей, из опасной зоны и срочно вызвать экстренные службы.
В случае, если представители правоохранительных органов прибывают к вам и требуют эвакуацию из жилья вследствие нападения дрона, важно проверить их документы и удостовериться в подлинности их полномочий. При необходимости можно связаться с дежурной частью соответствующих служб.
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