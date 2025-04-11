Россияне резко отказались от крепкого алкоголя

В России снизились продажи водки и коньяка
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Основной причиной падения продаж стали цены
Основной причиной падения продаж стали цены Фото:

В первом квартале 2025 года в России резко снизились продажи крепкого алкоголя. Об этом рассказали участники рынка.

«Розничные продажи крепкого алкоголя в России в первом квартале 2025 года сократились на 10–12% в годовом выражении», — передает слова источников «Коммерсант». Там добавили, что основной причиной стали высокие цены, вызванные увеличением акцизов и минимальных розничных цен.

Продажи водки, коньяка и бренди упали на 4,5–10%, а акцизы на спирт выросли на 15%. Средняя цена алкоголя в рознице увеличилась на 13%, что заставило покупателей обращаться к более дешевым вариантам, включая самогоноварение, спрос на которое возрос на 5%.

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В первом квартале 2025 года в России резко снизились продажи крепкого алкоголя. Об этом рассказали участники рынка. «Розничные продажи крепкого алкоголя в России в первом квартале 2025 года сократились на 10–12% в годовом выражении», — передает слова источников «Коммерсант». Там добавили, что основной причиной стали высокие цены, вызванные увеличением акцизов и минимальных розничных цен. Продажи водки, коньяка и бренди упали на 4,5–10%, а акцизы на спирт выросли на 15%. Средняя цена алкоголя в рознице увеличилась на 13%, что заставило покупателей обращаться к более дешевым вариантам, включая самогоноварение, спрос на которое возрос на 5%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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