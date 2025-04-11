Лавров назвал главное отличие США от Европы в вопросе украинского конфликта

США стремятся понять первопричины украинского конфликта, в отличие от Европы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в Казахстане.
«Мы видим, что, в отличие от Европы, которая, я сюда включаю и Британию, которая полностью игнорирует первопричины нынешней ситуации, в США есть желание вникнуть в суть проблемы», — сказал Лавров. Его слова передает РИА «Новости».
Россия и США предпринимают шаги по урегулированию конфликта на Украине. Лидеры двух государств провели ряд телефонных переговоров, а делегации несколько раз встретились на площадках в третьих странах для обсуждения сложившегося кризиса.
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что соглашение о прекращении боевых действий между российскими военным и ВСУ может быть заключено относительно скоро. Многие указывают, что конфликт завершится в текущем 2025 году.
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