Лавров назвал главное отличие США от Европы в вопросе украинского конфликта

Лавров: США стремятся понять первопричины украинского конфликта
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Лавров США за желание вникнуть в первопричины конфликта на Украине
Лавров США за желание вникнуть в первопричины конфликта на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США стремятся понять первопричины украинского конфликта, в отличие от Европы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в Казахстане.

«Мы видим, что, в отличие от Европы, которая, я сюда включаю и Британию, которая полностью игнорирует первопричины нынешней ситуации, в США есть желание вникнуть в суть проблемы», — сказал Лавров. Его слова передает РИА «Новости».

Россия и США предпринимают шаги по урегулированию конфликта на Украине. Лидеры двух государств провели ряд телефонных переговоров, а делегации несколько раз встретились на площадках в третьих странах для обсуждения сложившегося кризиса.

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что соглашение о прекращении боевых действий между российскими военным и ВСУ может быть заключено относительно скоро. Многие указывают, что конфликт завершится в текущем 2025 году.

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США стремятся понять первопричины украинского конфликта, в отличие от Европы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в Казахстане. «Мы видим, что, в отличие от Европы, которая, я сюда включаю и Британию, которая полностью игнорирует первопричины нынешней ситуации, в США есть желание вникнуть в суть проблемы», — сказал Лавров. Его слова передает РИА «Новости». Россия и США предпринимают шаги по урегулированию конфликта на Украине. Лидеры двух государств провели ряд телефонных переговоров, а делегации несколько раз встретились на площадках в третьих странах для обсуждения сложившегося кризиса. Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что соглашение о прекращении боевых действий между российскими военным и ВСУ может быть заключено относительно скоро. Многие указывают, что конфликт завершится в текущем 2025 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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