Силы ПВО России за ночь сбили 25 БПЛА ВСУ в Курской области и 5 в Белгородской

Силы ПВО ликвидировали 25 БПЛА над Курской областью
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ночь на 11 апреля российские средства ПВО сбили 30 украинских беспилотников над Курской и Белгородской областью. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«ПВО за ночь уничтожила и перехватила 25 украинских беспилотников — над Курской областью», — передает сообщение Минобороны РИА Новости. Также уточняется, что пять беспилотников были уничтожены над Белгородской областью.
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