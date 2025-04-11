Силы ПВО России за ночь сбили 25 БПЛА ВСУ в Курской области и 5 в Белгородской

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Силы ПВО ликвидировали 25 БПЛА над Курской областью
Силы ПВО ликвидировали 25 БПЛА над Курской областью Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 11 апреля российские средства ПВО сбили 30 украинских беспилотников над Курской и Белгородской областью. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«ПВО за ночь уничтожила и перехватила 25 украинских беспилотников — над Курской областью», — передает сообщение Минобороны РИА Новости. Также уточняется, что пять беспилотников были уничтожены над Белгородской областью.

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В ночь на 11 апреля российские средства ПВО сбили 30 украинских беспилотников над Курской и Белгородской областью. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «ПВО за ночь уничтожила и перехватила 25 украинских беспилотников — над Курской областью», — передает сообщение Минобороны РИА Новости. Также уточняется, что пять беспилотников были уничтожены над Белгородской областью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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