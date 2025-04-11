Какой силы будет магнитная буря 12 апреля 2025: прогноз и влияние на здоровье

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ прогнозируют умеренную магнитную бурю 12 апреля 2025 года. По данным ученых, вероятность геомагнитных возмущений в этот день составит 35%, а вероятность магнитной бури — 31%. Метеочувствительным людям рекомендуется принять меры предосторожности. Подробнее о солнечной активности в апреле, а также о силе магнитной бури 12 апреля — материале URA.RU.
Солнечные вспышки в апреле 2025
Первая декада апреля 2025 года отметилась значительной солнечной активностью. С 7 по 12 апреля наша планета находится под влиянием серии магнитных бурь различной интенсивности. Если в начале недели, 7 апреля, специалисты фиксировали возмущения на уровне трех баллов, то уже 8 и 9 апреля показатели достигли шести баллов, что характеризует действительно сильную магнитную бурю.
Только за 10 апреля на Солнце было зарегистрировано семь вспышек класса C. Самая мощная из них — вспышка уровня C5.3 — произошла в 10:52 по московскому времени в активной области 4060. Помимо нее, наблюдались вспышки класса C3.7, C1.5, C2.7, C3.1, C3.2 и C2.3 в различных областях солнечной поверхности.
Индекс солнечной активности по состоянию на конец дня 10 апреля оставался повышенным. По прогнозам специалистов, 10-11 апреля Земля также попадет под влияние корональной дыры на Солнце — области, испускающей интенсивный солнечный ветер, что вызовет новые геомагнитные возмущения.
Прогноз магнитной бури 12 апреля 2025 года
Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, 12 апреля 2025 года ожидается умеренная магнитная буря. Прогнозный геомагнитный индекс Kp в этот день составит четыре балла из девяти возможных.
Вероятностный прогноз выглядит следующим образом:
- Вероятность магнитной бури — 31%
- Вероятность геомагнитных возмущений — 35%
- Вероятность спокойной магнитосферы — 34%
Прогнозное значение индекса Ap, который также характеризует геомагнитную активность, составит 12. А солнечный радиопоток F10.7 ожидается на уровне 140 единиц.
По данным из расширенного прогноза, в дневное время 12 апреля буря может ослабнуть до трех баллов, однако к вечеру снова усилится до пыти баллов. Таким образом, наибольшая интенсивность геомагнитных возмущений ожидается в вечерние часы.
Специалисты отмечают, что текущая серия геомагнитных возмущений может продлиться до 15 апреля. После наступит период относительного спокойствия магнитосферы Земли.
Что такое магнитные бури и как они возникают
Магнитные бури представляют собой сильные и быстрые изменения в магнитном поле Земли, которые возникают в период повышенной солнечной активности. Это явление может длиться от нескольких часов до нескольких суток.
Первопричиной магнитных бурь являются выбросы плазмы с поверхности Солнца. Мощное магнитное поле сначала сковывает плазму, происходит накопление энергии, а затем происходит выброс, и частицы разлетаются в разные стороны. Когда этот поток заряженных частиц достигает Земли, он взаимодействует с магнитосферой нашей планеты, вызывая ее возмущение.
Солнечные пятна, которые часто можно наблюдать на поверхности светила, являются лишь маркерами активных зон, где магнитное поле особенно напряжено. Сами по себе пятна не угрожают Земле, но указывают на возможность выбросов корональной массы.
Интенсивность магнитных бурь измеряется по шкале Kp от 0 до 9, где значения 4 и выше указывают на заметные геомагнитные возмущения. При значениях Kp 6-9 говорят о сильных и экстремальных магнитных бурях, которые могут влиять не только на самочувствие людей, но и на работу технических систем.
Как снизить влияние магнитных бурь на организм
В связи с прогнозируемой магнитной бурей 12 апреля 2025 года метеочувствительным людям рекомендуется принять ряд мер предосторожности:
- Постарайтесь снизить физические и эмоциональные нагрузки, особенно в вечернее время, когда ожидается пик геомагнитного возмущения.
- Уделите внимание режиму дня: обеспечьте себе полноценный сон не менее 7-8 часов.
- Скорректируйте рацион питания — отдайте предпочтение легкой пище, богатой витаминами и минералами. Ограничьте потребление кофеина, алкоголя и тяжелой жирной пищи.
- Людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы следует держать под рукой необходимые лекарства и контролировать артериальное давление.
- По возможности проведите день в спокойной обстановке, избегая стрессовых ситуаций и информационных перегрузок.
- Пребывание на свежем воздухе и легкая физическая активность в утренние часы могут помочь организму лучше справиться с геомагнитными возмущениями.
Важно помнить, что влияние магнитных бурь индивидуально — некоторые люди практически не ощущают их воздействия. А другие могут испытывать значительный дискомфорт в виде головной боли, слабости, раздражительности или обострения хронических заболеваний.
После 12 апреля специалисты прогнозируют постепенное снижение геомагнитной активности. Однако новые возмущения магнитосферы Земли ожидаются 22 и 24 апреля 2025 года, когда индекс Kp также может достигнуть значения в пять баллов.
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