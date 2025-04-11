В Хабаровске автобус с 15 пассажирами въехал в столб из-за смерти водителя

В Хабаровске пассажирский автобус попал в ДТП из-за смерти водителя. По информации Госавтоинспекции города, инцидент произошел утром на улице Тихоокеанской. Шофер потерял сознание за рулем, из-за чего транспорт с людьми съехал с дороги и врезался в дерево.
«Водитель пассажирского автобуса „Yutong“, двигаясь в со стороны ул. Металлистов сторону ул. Шелеста по установленному маршруту, потерял сознание, в результате неконтролируемого движения автобус совершил наезд на дерево», — сообщила пресс-служба Госавтоинспекции в telegram-канале ведомства. Уточняется, что произошел инцидент около семи часов утра в районе дома 92 А на улице Тихоокеанской.
Всего в автобусе было 15 пассажиров. Ни кто из них не пострадал.
37-летний водитель скончался до прибытия скорой помощи. Причина смерти водителя еще предстоит установить в ходе судебно-медицинской экспертизы.
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