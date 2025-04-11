В Хабаровске автобус с 15 пассажирами въехал в столб из-за смерти водителя

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В Хабаровское во время рейса скончался водитель автобуса
В Хабаровское во время рейса скончался водитель автобуса Фото:

В Хабаровске пассажирский автобус попал в ДТП из-за смерти водителя. По информации Госавтоинспекции города, инцидент произошел утром на улице Тихоокеанской. Шофер потерял сознание за рулем, из-за чего транспорт с людьми съехал с дороги и врезался в дерево.

«Водитель пассажирского автобуса „Yutong“, двигаясь в со стороны ул. Металлистов сторону ул. Шелеста по установленному маршруту, потерял сознание, в результате неконтролируемого движения автобус совершил наезд на дерево», — сообщила пресс-служба Госавтоинспекции в telegram-канале ведомства. Уточняется, что произошел инцидент около семи часов утра в районе дома 92 А на улице Тихоокеанской.

Всего в автобусе было 15 пассажиров. Ни кто из них не пострадал.

37-летний водитель скончался до прибытия скорой помощи. Причина смерти водителя еще предстоит установить в ходе судебно-медицинской экспертизы.

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В Хабаровске пассажирский автобус попал в ДТП из-за смерти водителя. По информации Госавтоинспекции города, инцидент произошел утром на улице Тихоокеанской. Шофер потерял сознание за рулем, из-за чего транспорт с людьми съехал с дороги и врезался в дерево. «Водитель пассажирского автобуса „Yutong“, двигаясь в со стороны ул. Металлистов сторону ул. Шелеста по установленному маршруту, потерял сознание, в результате неконтролируемого движения автобус совершил наезд на дерево», — сообщила пресс-служба Госавтоинспекции в telegram-канале ведомства. Уточняется, что произошел инцидент около семи часов утра в районе дома 92 А на улице Тихоокеанской. Всего в автобусе было 15 пассажиров. Ни кто из них не пострадал. 37-летний водитель скончался до прибытия скорой помощи. Причина смерти водителя еще предстоит установить в ходе судебно-медицинской экспертизы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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