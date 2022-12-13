Бойцы с передовой поблагодарили челябинский завод за печь для бани

Разведчики получили большую печь, сделанную на Южном Урале Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бойцы с передовой поблагодарили работников завода Уралспецмаш в Миассе Челябинской области за печь для бани. Об этом сообщают в соцсетях.

«Мы передали большую печь, которую сварил Завод Уралспецмаш. Теперь у бойцов отличная полевая баня!», — говорится в сообщении группы «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте».

В сообщении также указано, что в разведроту по просьбе военнослужащих переданы детские письма. Ребята отправили их вместе с посылками.

Ранее в сообществе неоднократно объявляли сбор необходимых на передовой вещей и публиковали слова благодарности от бойцов. Каждую новую партию груза собирают буквально всем городом. Участвуют как чиновники и предприниматели, так и обычные жители.