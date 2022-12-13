13 декабря 2022

Бойцы с передовой поблагодарили челябинский завод за печь для бани

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Бойцы с передовой поблагодарили работников завода Уралспецмаш в Миассе Челябинской области за печь для бани. Об этом сообщают в соцсетях.

«Мы передали большую печь, которую сварил Завод Уралспецмаш. Теперь у бойцов отличная полевая баня!», — говорится в сообщении группы «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте».

В сообщении также указано, что в разведроту по просьбе военнослужащих переданы детские письма. Ребята отправили их вместе с посылками.

Ранее в сообществе неоднократно объявляли сбор необходимых на передовой вещей и публиковали слова благодарности от бойцов. Каждую новую партию груза собирают буквально всем городом. Участвуют как чиновники и предприниматели, так и обычные жители.

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Бойцы с передовой поблагодарили работников завода Уралспецмаш в Миассе Челябинской области за печь для бани. Об этом сообщают в соцсетях. «Мы передали большую печь, которую сварил Завод Уралспецмаш. Теперь у бойцов отличная полевая баня!», — говорится в сообщении группы «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте». В сообщении также указано, что в разведроту по просьбе военнослужащих переданы детские письма. Ребята отправили их вместе с посылками. Ранее в сообществе неоднократно объявляли сбор необходимых на передовой вещей и публиковали слова благодарности от бойцов. Каждую новую партию груза собирают буквально всем городом. Участвуют как чиновники и предприниматели, так и обычные жители.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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