18 декабря 2022
17 декабря 2022

Челябинский шоумен Ярушин сделал ставку на Аргентину и сорвал куш. Фото

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Алексей Текслер на открытии ледового катка в Челябинске в Парке им. В. В. Терешковой. Челябинск, ярушин станислав
Сумма выигрыша составила 10 тысяч рублей Фото:

Челябинский шоумен Станислав Ярушин во время вчерашнего Мундиаля по футболу сделал букмекерскую ставку на Аргентину и сорвав куш. Об этом Ярушин сообщил в социальных сетях.

«Как чувствовал! За кого болели? Я за пенальти», — поделился радостью шоумен в своем telegram-канале и в доказательство своих слов выложил фотографию выигрыша.

Ярушин сделал ставку на победу Аргентины в серии пенальти. Поставил он небольшую сумму — тысячу рублей. Однако сумев предугадать исход, шоумен увеличил стоимость ставки в десятикратном размере и выиграл 10 тысяч рублей.

Финал чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре проходил 18 декабря. За звание чемпиона мира боролись Аргентина и Франция. Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Аргентины Альберто Фернандеса с победой его сборной в финале.

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Челябинский шоумен Станислав Ярушин во время вчерашнего Мундиаля по футболу сделал букмекерскую ставку на Аргентину и сорвав куш. Об этом Ярушин сообщил в социальных сетях. «Как чувствовал! За кого болели? Я за пенальти», — поделился радостью шоумен в своем telegram-канале и в доказательство своих слов выложил фотографию выигрыша. Ярушин сделал ставку на победу Аргентины в серии пенальти. Поставил он небольшую сумму — тысячу рублей. Однако сумев предугадать исход, шоумен увеличил стоимость ставки в десятикратном размере и выиграл 10 тысяч рублей. Финал чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре проходил 18 декабря. За звание чемпиона мира боролись Аргентина и Франция. Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Аргентины Альберто Фернандеса с победой его сборной в финале.
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