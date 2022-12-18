Челябинский шоумен Ярушин сделал ставку на Аргентину и сорвал куш. Фото

19 декабря 2022 в 11:07 Размер текста - 17 +

Сумма выигрыша составила 10 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский шоумен Станислав Ярушин во время вчерашнего Мундиаля по футболу сделал букмекерскую ставку на Аргентину и сорвав куш. Об этом Ярушин сообщил в социальных сетях. «Как чувствовал! За кого болели? Я за пенальти», — поделился радостью шоумен в своем telegram-канале и в доказательство своих слов выложил фотографию выигрыша. Ярушин сделал ставку на победу Аргентины в серии пенальти. Поставил он небольшую сумму — тысячу рублей. Однако сумев предугадать исход, шоумен увеличил стоимость ставки в десятикратном размере и выиграл 10 тысяч рублей. Финал чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре проходил 18 декабря. За звание чемпиона мира боролись Аргентина и Франция. Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Аргентины Альберто Фернандеса с победой его сборной в финале.

Челябинский шоумен Станислав Ярушин во время вчерашнего Мундиаля по футболу сделал букмекерскую ставку на Аргентину и сорвав куш. Об этом Ярушин сообщил в социальных сетях. «Как чувствовал! За кого болели? Я за пенальти», — поделился радостью шоумен в своем telegram-канале и в доказательство своих слов выложил фотографию выигрыша. Ярушин сделал ставку на победу Аргентины в серии пенальти. Поставил он небольшую сумму — тысячу рублей. Однако сумев предугадать исход, шоумен увеличил стоимость ставки в десятикратном размере и выиграл 10 тысяч рублей. Финал чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре проходил 18 декабря. За звание чемпиона мира боролись Аргентина и Франция. Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Аргентины Альберто Фернандеса с победой его сборной в финале.