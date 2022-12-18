Свердловские артисты приезжают в Донбасс, чтобы поддержать боевой дух бойцов Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Исполнители Свердловского театра музыкальной комедии и Уральского театра эстрады отравились из Екатеринбурга в Луганскую народную республику, чтобы с помощью песен и музыки поддержать участников спецоперации на Украине. Об этом рассказали в департаменте информационной политики.

«Артисты Свердловского театра музкомедии и Уральского театра эстрады сменили сцену на лес, окопы и больничные фойе. Все — для того, чтобы поддержать бойцов ЦВО», — сообщают представители ДИПа. Всего за неделю пребывания артистов состоялось девять концертов.

Как подчеркнул заместитель министр культуры Свердловской области Роман Дорохин, делегациям из региона важно совершать такие поездки. «Бесстрашные артисты получили теплоту сердец и аплодисменты от бойцов. Это смысл нашей профессии — служить зрителю. Культура всегда рядом! Петь в непростых условиях мы не боимся, мы приезжали и будем приезжать», — заявил Дорохин.

Концертные бригады Свердловской области посещают Донбасс уже в третий раз. Ранее артисты Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа вместе с творческими коллективами исполнили аранжировки песен военных лет перед участниками СВО. Также к бойцам приезжали свердловский министр культуры Светлана Учайкина вместе с тремя артистками регионального театра музыкальной комедии.

Фото: Департамент информационное политики