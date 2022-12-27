МИД РФ: США пытаются отобрать советскую технику у стран и отдать ее Киеву

27 декабря 2022 в 17:42 Размер текста - 17 +

Захарова: Россия исполнит свои договорные обязательства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Американское правительство оказывает давление на государства, в которых есть советская авиатехника, чтобы она была передана на Украину. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «В настоящее время отмечаем повышенную активность американских правительственных эмиссаров, действующих в том числе через посольства США в иностранных государствах и оказывающих неприкрытое давление на военно-политическое руководство стран, в силовых структурах которых имеется авиационная техника (самолеты и вертолеты) российского (советского) производства, с целью прекращения ее эксплуатации и последующей передачи через прозападных посредников киевскому режиму», — заявила Захарова. Ее комментарий был опубликован в официальном telegram-канале ведомства. Она также отметила, что в качестве аргумента США используют неспособность России проводить качественное обслуживание такой техники. Захарова опровергла этот аргумент: «С полной ответственностью заявляем, что Россия неукоснительно исполнит все соответствующие обязательства перед своими партнерами по имеющимся и будущим проектам». Ранее Захарова комментировала планы Греции передать системы С-300 и другие средства ПВО советского производства Киеву. Она заявила, что такие поставки будут считаться прямым нарушением договорных обязательств, передает RT. Она пригрозила Греции, что нарушение международных договоров будет иметь последствия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Американское правительство оказывает давление на государства, в которых есть советская авиатехника, чтобы она была передана на Украину. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «В настоящее время отмечаем повышенную активность американских правительственных эмиссаров, действующих в том числе через посольства США в иностранных государствах и оказывающих неприкрытое давление на военно-политическое руководство стран, в силовых структурах которых имеется авиационная техника (самолеты и вертолеты) российского (советского) производства, с целью прекращения ее эксплуатации и последующей передачи через прозападных посредников киевскому режиму», — заявила Захарова. Ее комментарий был опубликован в официальном telegram-канале ведомства. Она также отметила, что в качестве аргумента США используют неспособность России проводить качественное обслуживание такой техники. Захарова опровергла этот аргумент: «С полной ответственностью заявляем, что Россия неукоснительно исполнит все соответствующие обязательства перед своими партнерами по имеющимся и будущим проектам». Ранее Захарова комментировала планы Греции передать системы С-300 и другие средства ПВО советского производства Киеву. Она заявила, что такие поставки будут считаться прямым нарушением договорных обязательств, передает RT. Она пригрозила Греции, что нарушение международных договоров будет иметь последствия.