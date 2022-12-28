Автомобиль разорвало при ДТП на челябинской трассе. Фото

На место выехали экипажи ГИБДД Алексей_Гайнов © URA.RU

Легковой автомобиль разорвало при ДТП на дороге между Миассом и Златоустом в Челябинской области. Как рассказал URA.RU очевидец, у машины от удара вырвало всю переднюю часть вместе с двигателем.

«В ДТП пострадало три легковых автомобиля. На дороге скользко, сцепление плохое. Но трасса не напряженная, пробки не образовалось. В 17:10 подъехал эвакуатор», - рассказал URA.RU очевидец.

Судя по фото, одним из пострадавших автомобилей является ТагАЗ Tager. Идентифицировать второй автомобиль не получилось из-за сильных повреждений.

URA.RU направило запрос в пресс-службу ГИБДД области. Там подтвердили о наличии ДТП на данном участке. Сотрудники выехали на место для проведения разбирательства. Подробная информация будет позднее.

Ранее Госавтоинспекция обратилась к водителям с просьбой сохранять бдительность на дорогах. Инспекторы предупредили об осадках в первые дни 2023 года.

Одним из участников ДТП стал водитель ТагАЗ Tager Фото: читатель URA.RU

Передний мост автомобиля вылетел на проезжую часть Фото: читатель URA.RU