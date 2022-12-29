Екатеринбуржцам раскрыли, как будут работать ТЦ в новогодние праздники

Графики работы ТЦ Екатеринбурга в новогодние каникулы 2023 года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бутики одежды в торговом центре I MALL. Пермь, sale, интерьер тц
ТЦ Екатеринбурга утвердили рабочие графики на новогодние праздники Фото:

Торговые центры Екатеринбурга утвердили рабочие графики на новогодние каникулы. URA.RU публикует список ТЦ, которые уже разместили информацию о графиках работы в праздничные дни.

Режим работы ТЦ «Гринвич»:

31 декабря — с 10:00 до 20:00. 1 января — выходной.

Режим работы ТЦ «Пассаж»:

31 декабря — с 10:00 до 21:00. 1 января — выходной.

Режим работы ТЦ «Успенский»:

31 декабря — с 10:00 до 20:00. 1 января — выходной.

Режим работы ТЦ «Алатырь»:

31 декабря — с 10:00 до 20:00. 1 января — выходной.

Режим работы ТЦ «МЕГА»:

31 декабря — с 10:00 до 18:00. 1 января — с 14:00 до 22:00.

Режим работы ТЦ Veer Mall:

31 декабря — с 10:00 до 20:00. 1 января — с 13:00 до 22:00.

Режим работы ТЦ «Карнавал»:

31 декабря — с 10:00 до 18:00. 1 января — 14:00 до 22:00.

Режим работы ТЦ «Мегаполис»:

31 декабря — с 10:00 до 19:00. 1 января — выходной.

Режим работы ТЦ «Парк Хаус»:

31 декабря — с 10:00 до 20:00. 1 января — выходной.

Ранее URA.RU сообщало о том, как будут работать медучреждения уральской столицы в новогодние праздники. Тогда в региональном минздраве заявили, что стационары медорганизаций работают круглосуточно 365 дней в году.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

Торговые центры Екатеринбурга утвердили рабочие графики на новогодние каникулы. URA.RU публикует список ТЦ, которые уже разместили информацию о графиках работы в праздничные дни. Режим работы ТЦ «Гринвич»: 31 декабря — с 10:00 до 20:00. 1 января — выходной. Режим работы ТЦ «Пассаж»: 31 декабря — с 10:00 до 21:00. 1 января — выходной. Режим работы ТЦ «Успенский»: 31 декабря — с 10:00 до 20:00. 1 января — выходной. Режим работы ТЦ «Алатырь»: 31 декабря — с 10:00 до 20:00. 1 января — выходной. Режим работы ТЦ «МЕГА»: 31 декабря — с 10:00 до 18:00. 1 января — с 14:00 до 22:00. Режим работы ТЦ Veer Mall: 31 декабря — с 10:00 до 20:00. 1 января — с 13:00 до 22:00. Режим работы ТЦ «Карнавал»: 31 декабря — с 10:00 до 18:00. 1 января — 14:00 до 22:00. Режим работы ТЦ «Мегаполис»: 31 декабря — с 10:00 до 19:00. 1 января — выходной. Режим работы ТЦ «Парк Хаус»: 31 декабря — с 10:00 до 20:00. 1 января — выходной. Ранее URA.RU сообщало о том, как будут работать медучреждения уральской столицы в новогодние праздники. Тогда в региональном минздраве заявили, что стационары медорганизаций работают круглосуточно 365 дней в году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...