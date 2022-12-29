Екатеринбуржцам раскрыли, как будут работать ТЦ в новогодние праздники

Торговые центры Екатеринбурга утвердили рабочие графики на новогодние каникулы. URA.RU публикует список ТЦ, которые уже разместили информацию о графиках работы в праздничные дни.
Режим работы ТЦ «Гринвич»:
31 декабря — с 10:00 до 20:00. 1 января — выходной.
Режим работы ТЦ «Пассаж»:
31 декабря — с 10:00 до 21:00. 1 января — выходной.
Режим работы ТЦ «Успенский»:
31 декабря — с 10:00 до 20:00. 1 января — выходной.
Режим работы ТЦ «Алатырь»:
31 декабря — с 10:00 до 20:00. 1 января — выходной.
Режим работы ТЦ «МЕГА»:
31 декабря — с 10:00 до 18:00. 1 января — с 14:00 до 22:00.
Режим работы ТЦ Veer Mall:
31 декабря — с 10:00 до 20:00. 1 января — с 13:00 до 22:00.
Режим работы ТЦ «Карнавал»:
31 декабря — с 10:00 до 18:00. 1 января — 14:00 до 22:00.
Режим работы ТЦ «Мегаполис»:
31 декабря — с 10:00 до 19:00. 1 января — выходной.
Режим работы ТЦ «Парк Хаус»:
31 декабря — с 10:00 до 20:00. 1 января — выходной.
Ранее URA.RU сообщало о том, как будут работать медучреждения уральской столицы в новогодние праздники. Тогда в региональном минздраве заявили, что стационары медорганизаций работают круглосуточно 365 дней в году.
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