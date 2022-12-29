Екатеринбуржцам раскрыли, как будут работать ТЦ в новогодние праздники

Графики работы ТЦ Екатеринбурга в новогодние каникулы 2023 года

29 декабря 2022 в 18:25 Размер текста - 17 +

ТЦ Екатеринбурга утвердили рабочие графики на новогодние праздники Фото: Сергей Русанов © URA.RU Торговые центры Екатеринбурга утвердили рабочие графики на новогодние каникулы. URA.RU публикует список ТЦ, которые уже разместили информацию о графиках работы в праздничные дни. Режим работы ТЦ «Гринвич»: 31 декабря — с 10:00 до 20:00. 1 января — выходной. Режим работы ТЦ «Пассаж»: 31 декабря — с 10:00 до 21:00. 1 января — выходной. Режим работы ТЦ «Успенский»: 31 декабря — с 10:00 до 20:00. 1 января — выходной. Режим работы ТЦ «Алатырь»: 31 декабря — с 10:00 до 20:00. 1 января — выходной. Режим работы ТЦ «МЕГА»: 31 декабря — с 10:00 до 18:00. 1 января — с 14:00 до 22:00. Режим работы ТЦ Veer Mall: 31 декабря — с 10:00 до 20:00. 1 января — с 13:00 до 22:00. Режим работы ТЦ «Карнавал»: 31 декабря — с 10:00 до 18:00. 1 января — 14:00 до 22:00. Режим работы ТЦ «Мегаполис»: 31 декабря — с 10:00 до 19:00. 1 января — выходной. Режим работы ТЦ «Парк Хаус»: 31 декабря — с 10:00 до 20:00. 1 января — выходной. Ранее URA.RU сообщало о том, как будут работать медучреждения уральской столицы в новогодние праздники. Тогда в региональном минздраве заявили, что стационары медорганизаций работают круглосуточно 365 дней в году.

Торговые центры Екатеринбурга утвердили рабочие графики на новогодние каникулы. URA.RU публикует список ТЦ, которые уже разместили информацию о графиках работы в праздничные дни. Режим работы ТЦ «Гринвич»: 31 декабря — с 10:00 до 20:00. 1 января — выходной. Режим работы ТЦ «Пассаж»: 31 декабря — с 10:00 до 21:00. 1 января — выходной. Режим работы ТЦ «Успенский»: 31 декабря — с 10:00 до 20:00. 1 января — выходной. Режим работы ТЦ «Алатырь»: 31 декабря — с 10:00 до 20:00. 1 января — выходной. Режим работы ТЦ «МЕГА»: 31 декабря — с 10:00 до 18:00. 1 января — с 14:00 до 22:00. Режим работы ТЦ Veer Mall: 31 декабря — с 10:00 до 20:00. 1 января — с 13:00 до 22:00. Режим работы ТЦ «Карнавал»: 31 декабря — с 10:00 до 18:00. 1 января — 14:00 до 22:00. Режим работы ТЦ «Мегаполис»: 31 декабря — с 10:00 до 19:00. 1 января — выходной. Режим работы ТЦ «Парк Хаус»: 31 декабря — с 10:00 до 20:00. 1 января — выходной. Ранее URA.RU сообщало о том, как будут работать медучреждения уральской столицы в новогодние праздники. Тогда в региональном минздраве заявили, что стационары медорганизаций работают круглосуточно 365 дней в году.