03 января 2023

В Нижнем Тагиле мост разрушается под людьми. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Село Узян – озеро Якты-Куль. Башкортостан, мост, зима, автомобиль, трасса
Перед мужчиной рухнули перила моста Фото:

В Нижнем Тагиле рухнули перила «Горбатого моста». Обрушение произошло на глазах у местного жителя Дмитрия. Информация появилась в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» социальной сети «ВКонтакте».

«Иду и вижу, как прямо передо мной отвалился целый пролет моста, который рухнул вниз. Хорошо еще, что внизу никто в этот момент не находился и никого не пришибло, а то там ведь и дети ползают», — цитирует сообщество слова Дмитрия.

Мужчина отметил, что не знает куда обратиться, чтобы оградили этот участок. «Главное, чтобы никто вниз не упал», — сказал он.

Ранее URA.RU сообщало, что на свердловской Нице грузовик проломил мост и рухнул в воду. Водитель чудом не пострадал.

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В Нижнем Тагиле рухнули перила «Горбатого моста». Обрушение произошло на глазах у местного жителя Дмитрия. Информация появилась в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» социальной сети «ВКонтакте». «Иду и вижу, как прямо передо мной отвалился целый пролет моста, который рухнул вниз. Хорошо еще, что внизу никто в этот момент не находился и никого не пришибло, а то там ведь и дети ползают», — цитирует сообщество слова Дмитрия. Мужчина отметил, что не знает куда обратиться, чтобы оградили этот участок. «Главное, чтобы никто вниз не упал», — сказал он. Ранее URA.RU сообщало, что на свердловской Нице грузовик проломил мост и рухнул в воду. Водитель чудом не пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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