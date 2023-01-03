В Нижнем Тагиле мост разрушается под людьми. Видео

04 января 2023 в 20:35 Размер текста - 17 +

Перед мужчиной рухнули перила моста Фото: Илья Московец © URA.RU В Нижнем Тагиле рухнули перила «Горбатого моста». Обрушение произошло на глазах у местного жителя Дмитрия. Информация появилась в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» социальной сети «ВКонтакте». «Иду и вижу, как прямо передо мной отвалился целый пролет моста, который рухнул вниз. Хорошо еще, что внизу никто в этот момент не находился и никого не пришибло, а то там ведь и дети ползают», — цитирует сообщество слова Дмитрия. Мужчина отметил, что не знает куда обратиться, чтобы оградили этот участок. «Главное, чтобы никто вниз не упал», — сказал он. Ранее URA.RU сообщало, что на свердловской Нице грузовик проломил мост и рухнул в воду. Водитель чудом не пострадал.

В Нижнем Тагиле рухнули перила «Горбатого моста». Обрушение произошло на глазах у местного жителя Дмитрия. Информация появилась в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» социальной сети «ВКонтакте». «Иду и вижу, как прямо передо мной отвалился целый пролет моста, который рухнул вниз. Хорошо еще, что внизу никто в этот момент не находился и никого не пришибло, а то там ведь и дети ползают», — цитирует сообщество слова Дмитрия. Мужчина отметил, что не знает куда обратиться, чтобы оградили этот участок. «Главное, чтобы никто вниз не упал», — сказал он. Ранее URA.RU сообщало, что на свердловской Нице грузовик проломил мост и рухнул в воду. Водитель чудом не пострадал.