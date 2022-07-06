06 июля 2022

На свердловской Нице грузовик проломил мост и рухнул в воду. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель остался цел Фото:

Грузовой автомобиль упал в реку Ница (Свердловская область) после того, как под ним рухнул мост. Водитель чудом не пострадал, сообщили URA.RU в пресс-службе региональной ГИБДД.

«Сегодня, 7 июля, ранним утром водитель управлял грузовым автомобилем „Тонар“ и двигался по автодороге Бобровское — Комлева. На четвертом километре автодороги при проезде моста через реку Ница произошло обрушение конструкции, в результате чего грузовой автомобиль упал в реку. Водитель не пострадал», — говорится в релизе ведомства.

По словам инспекторов, разрешенная максимальная масса при проезде этого моста 12 тонн. При этом грузовик, по предварительным данным, был перегружен: щебнем, который вез из Сухого Лога в село Ницинское Слободо-Туринского района.

В данный момент подъезды к мосту сейчас перекрыты. Районная администрация решает вопрос по организации объезда поврежденного участка дороги.

Фото:
Фото:
Фото:

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Грузовой автомобиль упал в реку Ница (Свердловская область) после того, как под ним рухнул мост. Водитель чудом не пострадал, сообщили URA.RU в пресс-службе региональной ГИБДД. «Сегодня, 7 июля, ранним утром водитель управлял грузовым автомобилем „Тонар“ и двигался по автодороге Бобровское — Комлева. На четвертом километре автодороги при проезде моста через реку Ница произошло обрушение конструкции, в результате чего грузовой автомобиль упал в реку. Водитель не пострадал», — говорится в релизе ведомства. По словам инспекторов, разрешенная максимальная масса при проезде этого моста 12 тонн. При этом грузовик, по предварительным данным, был перегружен: щебнем, который вез из Сухого Лога в село Ницинское Слободо-Туринского района. В данный момент подъезды к мосту сейчас перекрыты. Районная администрация решает вопрос по организации объезда поврежденного участка дороги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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