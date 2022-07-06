Водитель остался целФото: ГИБДД по Свердловской области
Грузовой автомобиль упал в реку Ница (Свердловская область) после того, как под ним рухнул мост. Водитель чудом не пострадал, сообщили URA.RU в пресс-службе региональной ГИБДД.
«Сегодня, 7 июля, ранним утром водитель управлял грузовым автомобилем „Тонар“ и двигался по автодороге Бобровское — Комлева. На четвертом километре автодороги при проезде моста через реку Ница произошло обрушение конструкции, в результате чего грузовой автомобиль упал в реку. Водитель не пострадал», — говорится в релизе ведомства.
По словам инспекторов, разрешенная максимальная масса при проезде этого моста 12 тонн. При этом грузовик, по предварительным данным, был перегружен: щебнем, который вез из Сухого Лога в село Ницинское Слободо-Туринского района.
В данный момент подъезды к мосту сейчас перекрыты. Районная администрация решает вопрос по организации объезда поврежденного участка дороги.
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».
Грузовой автомобиль упал в реку Ница (Свердловская область) после того, как под ним рухнул мост. Водитель чудом не пострадал, сообщили URA.RU в пресс-службе региональной ГИБДД. «Сегодня, 7 июля, ранним утром водитель управлял грузовым автомобилем „Тонар“ и двигался по автодороге Бобровское — Комлева. На четвертом километре автодороги при проезде моста через реку Ница произошло обрушение конструкции, в результате чего грузовой автомобиль упал в реку. Водитель не пострадал», — говорится в релизе ведомства. По словам инспекторов, разрешенная максимальная масса при проезде этого моста 12 тонн. При этом грузовик, по предварительным данным, был перегружен: щебнем, который вез из Сухого Лога в село Ницинское Слободо-Туринского района. В данный момент подъезды к мосту сейчас перекрыты. Районная администрация решает вопрос по организации объезда поврежденного участка дороги.