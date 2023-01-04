04 января 2023
03 января 2023

Тагильчанка без водительских прав устроила аварию с Toyota Land Cruiser. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии с пострадавшими в Нижнем Тагиле Фото:

Жительница Нижнего Тагила за рулем Lada Granta спровоцировала аварию на перекрестке улиц Восточное шоссе и Вагоностроителей. Она врезалась в Toyota Land Cruiser. В результате в больнице оказались два человека, сообщают спасатели.

«Ночью поступил звонок, что на перекрестке Восточное шоссе и Вагоностроителей произошло серьезное ДТП — столкновение двух автомашин Lada Granta и Toyota Land Cruiser 200. К месту происшествия незамедлительно выехала поисково-спасательная группа, где водитель Lada (девушка) деблокирована (извлечена) из автомобиля», — рассказали в сообществе «Тагильский спасатель» в соцсети «ВКонтакте».

В результате аварии пострадали водитель и пассажир отечественной легковушки. Владелец Toyota не пострадал. В ГИБДД по Свердловской области URA.RU подтвердили информацию об аварии.

«В 1:15 водитель автомобиля Lada без водительского удостоверения допустила столкновение с машиной Toyota. Сама госпитализирована в шоковом состоянии и с переломами, у пассажирки ушибы», — отметили в ГИБДД.

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Жительница Нижнего Тагила за рулем Lada Granta спровоцировала аварию на перекрестке улиц Восточное шоссе и Вагоностроителей. Она врезалась в Toyota Land Cruiser. В результате в больнице оказались два человека, сообщают спасатели. «Ночью поступил звонок, что на перекрестке Восточное шоссе и Вагоностроителей произошло серьезное ДТП — столкновение двух автомашин Lada Granta и Toyota Land Cruiser 200. К месту происшествия незамедлительно выехала поисково-спасательная группа, где водитель Lada (девушка) деблокирована (извлечена) из автомобиля», — рассказали в сообществе «Тагильский спасатель» в соцсети «ВКонтакте». В результате аварии пострадали водитель и пассажир отечественной легковушки. Владелец Toyota не пострадал. В ГИБДД по Свердловской области URA.RU подтвердили информацию об аварии. «В 1:15 водитель автомобиля Lada без водительского удостоверения допустила столкновение с машиной Toyota. Сама госпитализирована в шоковом состоянии и с переломами, у пассажирки ушибы», — отметили в ГИБДД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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