Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии с пострадавшими в Нижнем Тагиле Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жительница Нижнего Тагила за рулем Lada Granta спровоцировала аварию на перекрестке улиц Восточное шоссе и Вагоностроителей. Она врезалась в Toyota Land Cruiser. В результате в больнице оказались два человека, сообщают спасатели.

«Ночью поступил звонок, что на перекрестке Восточное шоссе и Вагоностроителей произошло серьезное ДТП — столкновение двух автомашин Lada Granta и Toyota Land Cruiser 200. К месту происшествия незамедлительно выехала поисково-спасательная группа, где водитель Lada (девушка) деблокирована (извлечена) из автомобиля», — рассказали в сообществе «Тагильский спасатель» в соцсети «ВКонтакте».

В результате аварии пострадали водитель и пассажир отечественной легковушки. Владелец Toyota не пострадал. В ГИБДД по Свердловской области URA.RU подтвердили информацию об аварии.

«В 1:15 водитель автомобиля Lada без водительского удостоверения допустила столкновение с машиной Toyota. Сама госпитализирована в шоковом состоянии и с переломами, у пассажирки ушибы», — отметили в ГИБДД.