04 января 2023

Тагильчанку, въехавшую в Toyota Land Cruiser, 4 раза штрафовали за езду без прав

© Служба новостей «URA.RU»
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В полиции раскрыли подробности по ночному ДТП в Нижнем Тагиле Фото:

Жительницу Нижнего Тагила (Свердловская область) за рулем Lada Granta, которая ночью 5 января спровоцировала ДТП на Вагонке, четыре раза привлекали к административной ответственности за езду без прав. Об этом URA.RU рассказали в пресс-группе ГУ МВД России «Нижнетагильское».

«Автоинспекторы установили, что водитель Lada ранее четыре раза привлекалась к административной ответственности за управление автомобилем, не имея права управления. Наличие либо отсутствие алкоголя или иных запрещенных веществ в ее крови будет установлено по результатам исследований, проведенным в медицинской организации», — рассказали в полиции.

В отношении виновницы ДТП возбудили административное производство за езду без прав и за то, что она не была пристегнута ремнем безопасности. Ранее URA.RU сообщало, что девушка без прав за рулем Lada Granta въехала на перекрестке в Toyota Land Cruiser 200. За рулем внедорожника находился 55-летний местный житель Вячеслав.

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Жительницу Нижнего Тагила (Свердловская область) за рулем Lada Granta, которая ночью 5 января спровоцировала ДТП на Вагонке, четыре раза привлекали к административной ответственности за езду без прав. Об этом URA.RU рассказали в пресс-группе ГУ МВД России «Нижнетагильское». «Автоинспекторы установили, что водитель Lada ранее четыре раза привлекалась к административной ответственности за управление автомобилем, не имея права управления. Наличие либо отсутствие алкоголя или иных запрещенных веществ в ее крови будет установлено по результатам исследований, проведенным в медицинской организации», — рассказали в полиции. В отношении виновницы ДТП возбудили административное производство за езду без прав и за то, что она не была пристегнута ремнем безопасности. Ранее URA.RU сообщало, что девушка без прав за рулем Lada Granta въехала на перекрестке в Toyota Land Cruiser 200. За рулем внедорожника находился 55-летний местный житель Вячеслав.
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© Служба новостей «URA.RU»
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