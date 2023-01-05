После пожара в Чебоксарах задержали пьяного хозяина квартиры 05 января 2023 в 18:50 Размер текста - 17 + В пожаре в Чебоксарах пострадало 15 человек, сообщили в экстренных службах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Хозяин квартиры в Чебоксарах, где произошел пожар, от которого пострадали 15 человек, был задержан в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Собственник квартиры жилого дома в Чебоксарах, где возник пожар, задержан, он в состоянии алкогольного опьянения», — передает агентство ТАСС. Уточняется, что причиной возгорания стало несоблюдение правил безопасности при обращении с огнем. Ранее сообщалось, что в жилом доме в Чебоксарах произошел пожар в одной из квартир. Площадь пожара составила 20 метров, передает «Федеральное агентство новостей». Глава Чувашской Республики Олег Николаев сообщил, что в пожаре пострадали 15 человек, 7 из которых несовершеннолетние. Хозяин квартиры в Чебоксарах, где произошел пожар, от которого пострадали 15 человек, был задержан в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Собственник квартиры жилого дома в Чебоксарах, где возник пожар, задержан, он в состоянии алкогольного опьянения», — передает агентство ТАСС. Уточняется, что причиной возгорания стало несоблюдение правил безопасности при обращении с огнем. Ранее сообщалось, что в жилом доме в Чебоксарах произошел пожар в одной из квартир. Площадь пожара составила 20 метров, передает «Федеральное агентство новостей». Глава Чувашской Республики Олег Николаев сообщил, что в пожаре пострадали 15 человек, 7 из которых несовершеннолетние. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям