После пожара в Чебоксарах задержали пьяного хозяина квартиры

Хозяин квартиры в Чебоксарах, где произошел пожар, от которого пострадали 15 человек, был задержан в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Собственник квартиры жилого дома в Чебоксарах, где возник пожар, задержан, он в состоянии алкогольного опьянения», — передает агентство ТАСС. Уточняется, что причиной возгорания стало несоблюдение правил безопасности при обращении с огнем.
Ранее сообщалось, что в жилом доме в Чебоксарах произошел пожар в одной из квартир. Площадь пожара составила 20 метров, передает «Федеральное агентство новостей». Глава Чувашской Республики Олег Николаев сообщил, что в пожаре пострадали 15 человек, 7 из которых несовершеннолетние.
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