ВСУ потеряли до 70% штурмовиков ради видео о взятии Новоконстантиновки

Вооруженные силы Украины предприняли несколько попыток наступления в районе Сумского направления, однако они оказались безрезультатными и привели к серьезным потерям. Это произошло из-за того, что бойцы ВСУ хотели снять видео о взятии населенного пункта. Об этом сообщили в силовых структурах.

«Противник предпринял две безуспешные попытки атак в районе Новоконстантиновки (Перше Травня) и Алексеевки», — сказал источник. Его слова приводит РИА Новости. По его данным, в результате, по информации источника, было уничтожено до 70% личного состава штурмовых групп, а также две единицы бронетехники и БТР. Собеседник отметил, что 225-му отдельному штурмовому полку ВСУ была поставлена задача любой ценой захватить Новоконстантиновку и предоставить в Генштаб видео в подтверждение успеха.  

Ранее сообщалось, что практически треть личного состава и руководство одного из батальонов ВСУ покинули свои позиции на краснолиманском направлении. После ухода украинского командования связь с ними полностью утрачена, а управление батальоном оказалось фактически парализовано.

{{author.id ? author.name : author.author}}
