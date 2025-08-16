Украина не была конечной точкой террористов из «Крокуса»

Террористы из «Крокуса» планировали перебраться в Афганистан
Исполнители теракта в «Крокусе» хотели через Украину попасть в Афганистан
Исполнители теракта в «Крокусе» хотели через Украину попасть в Афганистан Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Террористы, совершившие нападение на «Крокус Сити Холл» в марте 2024 года, не собирались останавливаться на Украине и планировали перебраться в Афганистан. Об этом говорится в материалах уголовного дела.

"Из показаний <...> следует, что <...> скрыться должны были через Украину в Турцию, а оттуда перебраться в Афганистан, где находится "Вилаят Хорасан" (является подразделением группировки "Исламское государства", обе структуры запрещены в РФ)", — указано в показаниях Мухаммадсобира Файзова (внесен в список террористов и экстремистов в России). Он уточнил, что за теракт ему обещали заплатить миллион рублей, но денег получить он не смог, передает ТАСС.

Ранее Второй Западный окружной военный суд продлил арест 19 обвиняемым по делу о теракте в «Крокус Сити Холл» еще на полгода — до 7 января 2026 года. Четыре фигуранта полностью признали свою вину, передает РАПСИ.

В результате нападения 22 марта 2024 года погибли 149 человек, один остается в списке пропавших без вести, 609 получили ранения. К обвиняемым поданы иски на сумму 68 миллионов рублей.

Первые слушания дела о теракте в «Крокусе» состоялись 4 августа 2025 года. Суд был закрыт от прессы. Итоги суда — в материале URA.RU. Приговор по делу о теракте в «Крокус Сити Холл» ожидается до Нового года.

