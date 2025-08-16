Telegraph: Путин одной фразой на английском подвел итог саммита с Трампом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин на Аляске говорил на английском
Путин на Аляске говорил на английском Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой США Дональдом Трампом приглашением американского политика в Москву дал понять, что Россия и США решат украинский кризис самостоятельно без Киева и Европы. Такой итог саммита в Аляске углядел Telegraph.

"Путин на английском пригласил своего «соседа» Дональда на новую встречу – уже в Москве. Он говорил поверх голов украинских и европейских лидеров, давая понять: они для него не имеют значения, и Трампу тоже не стоит на них обращать внимания", — сообщило издание. В ходе пресс-конференции Владимир Путин выразил готовность к новым переговорам и подчеркнул энтузиазм по поводу дальнейшего диалога между Россией и США. Он отметил, что обе стороны могут вывести отношения на новый уровень, если будут устранены ключевые разногласия.

Ранее 15 августа состоялась встреча лидеров России и США на Аляске в Анкоридже. Продолжалась она почти три часа. Трамп назвал Россию могучей державой, в отличие от Украины. Главные заявления Трампа по итогам саммита с Путиным на Аляске — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой США Дональдом Трампом приглашением американского политика в Москву дал понять, что Россия и США решат украинский кризис самостоятельно без Киева и Европы. Такой итог саммита в Аляске углядел Telegraph. "Путин на английском пригласил своего «соседа» Дональда на новую встречу – уже в Москве. Он говорил поверх голов украинских и европейских лидеров, давая понять: они для него не имеют значения, и Трампу тоже не стоит на них обращать внимания", — сообщило издание. В ходе пресс-конференции Владимир Путин выразил готовность к новым переговорам и подчеркнул энтузиазм по поводу дальнейшего диалога между Россией и США. Он отметил, что обе стороны могут вывести отношения на новый уровень, если будут устранены ключевые разногласия. Ранее 15 августа состоялась встреча лидеров России и США на Аляске в Анкоридже. Продолжалась она почти три часа. Трамп назвал Россию могучей державой, в отличие от Украины. Главные заявления Трампа по итогам саммита с Путиным на Аляске — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...