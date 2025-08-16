Telegraph: Путин одной фразой на английском подвел итог саммита с Трампом

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой США Дональдом Трампом приглашением американского политика в Москву дал понять, что Россия и США решат украинский кризис самостоятельно без Киева и Европы. Такой итог саммита в Аляске углядел Telegraph.
"Путин на английском пригласил своего «соседа» Дональда на новую встречу – уже в Москве. Он говорил поверх голов украинских и европейских лидеров, давая понять: они для него не имеют значения, и Трампу тоже не стоит на них обращать внимания", — сообщило издание. В ходе пресс-конференции Владимир Путин выразил готовность к новым переговорам и подчеркнул энтузиазм по поводу дальнейшего диалога между Россией и США. Он отметил, что обе стороны могут вывести отношения на новый уровень, если будут устранены ключевые разногласия.
Ранее 15 августа состоялась встреча лидеров России и США на Аляске в Анкоридже. Продолжалась она почти три часа. Трамп назвал Россию могучей державой, в отличие от Украины. Главные заявления Трампа по итогам саммита с Путиным на Аляске — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.