Сенатор Ковитиди: США осознанно идут на уничтожение Украины, России и ЕС

США ожидают, что Россия истощится Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Целями США в конфликте на Украине являются Россия, Евросоюз и сама Украина. Об этом заявила сенатор Ольга Ковитиди.

«В спровоцированном США на Украине конфликте против России есть три мишени: Россия, Украина и ЕС. США прекрасно осознают все риски для Украины от этого противостояния и тем ни менее идут на ее очевидное уничтожение», — сказала Ковитиди РИА Новости.

Евросоюз пытается «сохранить лицо» в гонке вооружения, которую ему навязал Вашингтон. По мнению США, ЕС должен обанкротиться, а Россия — истощиться и ослабнуть, заявила сенатор.

США и Евросоюз вводят антироссийские санкции и поддерживают Киев. Глава Евродипломатии Жозеп Боррель признал, что запасы ЕС истощились из-за передачи оружия Украине. США пытаются подчинить себе Евросоюз с помощью НАТО, сообщала китайская газета Global Times. В январе Белый дом решил выделить Украине военную помощь на сумму 3 млрд долларов. Экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс считает, что США совершат глупость, если продолжат эскалацию до победного конца ради предотвращения поражения ВСУ.