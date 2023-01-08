В Совфеде озвучили три цели США в конфликте на Украине

Сенатор Ковитиди: США осознанно идут на уничтожение Украины, России и ЕС
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США ожидают, что Россия истощится Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Целями США в конфликте на Украине являются Россия, Евросоюз и сама Украина. Об этом заявила сенатор Ольга Ковитиди.

«В спровоцированном США на Украине конфликте против России есть три мишени: Россия, Украина и ЕС. США прекрасно осознают все риски для Украины от этого противостояния и тем ни менее идут на ее очевидное уничтожение», — сказала Ковитиди РИА Новости.

Евросоюз пытается «сохранить лицо» в гонке вооружения, которую ему навязал Вашингтон. По мнению США, ЕС должен обанкротиться, а Россия — истощиться и ослабнуть, заявила сенатор.

США и Евросоюз вводят антироссийские санкции и поддерживают Киев. Глава Евродипломатии Жозеп Боррель признал, что запасы ЕС истощились из-за передачи оружия Украине. США пытаются подчинить себе Евросоюз с помощью НАТО, сообщала китайская газета Global Times. В январе Белый дом решил выделить Украине военную помощь на сумму 3 млрд долларов. Экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс считает, что США совершат глупость, если продолжат эскалацию до победного конца ради предотвращения поражения ВСУ.

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Целями США в конфликте на Украине являются Россия, Евросоюз и сама Украина. Об этом заявила сенатор Ольга Ковитиди. «В спровоцированном США на Украине конфликте против России есть три мишени: Россия, Украина и ЕС. США прекрасно осознают все риски для Украины от этого противостояния и тем ни менее идут на ее очевидное уничтожение», — сказала Ковитиди РИА Новости. Евросоюз пытается «сохранить лицо» в гонке вооружения, которую ему навязал Вашингтон. По мнению США, ЕС должен обанкротиться, а Россия — истощиться и ослабнуть, заявила сенатор. США и Евросоюз вводят антироссийские санкции и поддерживают Киев. Глава Евродипломатии Жозеп Боррель признал, что запасы ЕС истощились из-за передачи оружия Украине. США пытаются подчинить себе Евросоюз с помощью НАТО, сообщала китайская газета Global Times. В январе Белый дом решил выделить Украине военную помощь на сумму 3 млрд долларов. Экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс считает, что США совершат глупость, если продолжат эскалацию до победного конца ради предотвращения поражения ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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