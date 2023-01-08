Дальнобойщик, ехавший из Екатеринбурга в Москву, застрял на трассе в Костромской области — у автомобиля сломалась система охлаждения радиатора. Ему потребовалась помощь спасателей. Подробности инцидента сообщает ГУ МЧС по Свердловской области в официальном telegram-канале.
«Сотрудники МЧС на пункте обогрева в Мантуровском районе помогли водителю фуры, следующей в Москву из Екатеринбурга через Костромскую область, восстановить работу системы охлаждения радиатора. Всего с наступления аномальных морозов сотрудники МЧС восемь раз выезжали для оказания помощи автомобилистам», — рассказали в ведомстве.
Ранее в Свердловской области полицейские спасли на трассе замерзающую семью. Иномарка путешественников вышла из строя, а никто из проезжающих мимо водителей не останавливался.
У фуры екатеринбургского дальнобойщика сломалась система охлаждения радиатора
Фото: ГУ МЧС по Костромской области
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Дальнобойщик, ехавший из Екатеринбурга в Москву, застрял на трассе в Костромской области — у автомобиля сломалась система охлаждения радиатора. Ему потребовалась помощь спасателей. Подробности инцидента сообщает ГУ МЧС по Свердловской области в официальном telegram-канале. «Сотрудники МЧС на пункте обогрева в Мантуровском районе помогли водителю фуры, следующей в Москву из Екатеринбурга через Костромскую область, восстановить работу системы охлаждения радиатора. Всего с наступления аномальных морозов сотрудники МЧС восемь раз выезжали для оказания помощи автомобилистам», — рассказали в ведомстве. Ранее в Свердловской области полицейские спасли на трассе замерзающую семью. Иномарка путешественников вышла из строя, а никто из проезжающих мимо водителей не останавливался.