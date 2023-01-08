08 января 2023

В Костромской области сотрудники МЧС спасли замерзающего дальнобойщика из Екатеринбурга. Фото

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Трасса М10. Москва., фура, грузовик, м10
В пути у водителя из Екатеринбурга случилась поломка автомобиля Фото:

Дальнобойщик, ехавший из Екатеринбурга в Москву, застрял на трассе в Костромской области — у автомобиля сломалась система охлаждения радиатора. Ему потребовалась помощь спасателей. Подробности инцидента сообщает ГУ МЧС по Свердловской области в официальном telegram-канале.

«Сотрудники МЧС на пункте обогрева в Мантуровском районе помогли водителю фуры, следующей в Москву из Екатеринбурга через Костромскую область, восстановить работу системы охлаждения радиатора. Всего с наступления аномальных морозов сотрудники МЧС восемь раз выезжали для оказания помощи автомобилистам», — рассказали в ведомстве.

Ранее в Свердловской области полицейские спасли на трассе замерзающую семью. Иномарка путешественников вышла из строя, а никто из проезжающих мимо водителей не останавливался.

У фуры екатеринбургского дальнобойщика сломалась система охлаждения радиатора
Фото:

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Дальнобойщик, ехавший из Екатеринбурга в Москву, застрял на трассе в Костромской области — у автомобиля сломалась система охлаждения радиатора. Ему потребовалась помощь спасателей. Подробности инцидента сообщает ГУ МЧС по Свердловской области в официальном telegram-канале. «Сотрудники МЧС на пункте обогрева в Мантуровском районе помогли водителю фуры, следующей в Москву из Екатеринбурга через Костромскую область, восстановить работу системы охлаждения радиатора. Всего с наступления аномальных морозов сотрудники МЧС восемь раз выезжали для оказания помощи автомобилистам», — рассказали в ведомстве. Ранее в Свердловской области полицейские спасли на трассе замерзающую семью. Иномарка путешественников вышла из строя, а никто из проезжающих мимо водителей не останавливался.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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