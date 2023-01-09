09 января 2023

В Челябинской области из-за аномальных холодов отменили пять автобусных рейсов

© Служба новостей «URA.RU»
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Транспортная прокуратура на железнодорожном вокзале. Челябинск., касса, автобус
Пять автобусных маршрутов отменили из-за аномальных морозов в Челябинской области Фото:

В Челябинске из-за морозов отменили пять междугородних автобусных маршрутов. Об этом 10 января сообщила областная служба перевозчиков.

«В связи с аномальными холодами 10 января были отменены пять рейсов. Приостановлены маршруты из Челябинска в Уфу и Ашу, а также из Екатеринбурга в Рудный, Костанай и из Костаная в Екатеринбург», — уточнили в объявлении.

Ранее сообщалось, что в регионе задержатся аномальные морозы. По прогнозам синоптиков, в отдельных районах мороз будет достигать до минус 40 градусов и ниже. Притом отступление морозов ожидается после 12 января.

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В Челябинске из-за морозов отменили пять междугородних автобусных маршрутов. Об этом 10 января сообщила областная служба перевозчиков. «В связи с аномальными холодами 10 января были отменены пять рейсов. Приостановлены маршруты из Челябинска в Уфу и Ашу, а также из Екатеринбурга в Рудный, Костанай и из Костаная в Екатеринбург», — уточнили в объявлении. Ранее сообщалось, что в регионе задержатся аномальные морозы. По прогнозам синоптиков, в отдельных районах мороз будет достигать до минус 40 градусов и ниже. Притом отступление морозов ожидается после 12 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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