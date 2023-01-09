В Челябинской области из-за аномальных холодов отменили пять автобусных рейсов

10 января 2023 в 11:44 Размер текста - 17 +

Пять автобусных маршрутов отменили из-за аномальных морозов в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске из-за морозов отменили пять междугородних автобусных маршрутов. Об этом 10 января сообщила областная служба перевозчиков. «В связи с аномальными холодами 10 января были отменены пять рейсов. Приостановлены маршруты из Челябинска в Уфу и Ашу, а также из Екатеринбурга в Рудный, Костанай и из Костаная в Екатеринбург», — уточнили в объявлении. Ранее сообщалось, что в регионе задержатся аномальные морозы. По прогнозам синоптиков, в отдельных районах мороз будет достигать до минус 40 градусов и ниже. Притом отступление морозов ожидается после 12 января.

В Челябинске из-за морозов отменили пять междугородних автобусных маршрутов. Об этом 10 января сообщила областная служба перевозчиков. «В связи с аномальными холодами 10 января были отменены пять рейсов. Приостановлены маршруты из Челябинска в Уфу и Ашу, а также из Екатеринбурга в Рудный, Костанай и из Костаная в Екатеринбург», — уточнили в объявлении. Ранее сообщалось, что в регионе задержатся аномальные морозы. По прогнозам синоптиков, в отдельных районах мороз будет достигать до минус 40 градусов и ниже. Притом отступление морозов ожидается после 12 января.