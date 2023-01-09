В Челябинской области из-за аномальных холодов отменили пять автобусных рейсов

Пять автобусных маршрутов отменили из-за аномальных морозов в Челябинской области
В Челябинске из-за морозов отменили пять междугородних автобусных маршрутов. Об этом 10 января сообщила областная служба перевозчиков.
«В связи с аномальными холодами 10 января были отменены пять рейсов. Приостановлены маршруты из Челябинска в Уфу и Ашу, а также из Екатеринбурга в Рудный, Костанай и из Костаная в Екатеринбург», — уточнили в объявлении.
Ранее сообщалось, что в регионе задержатся аномальные морозы. По прогнозам синоптиков, в отдельных районах мороз будет достигать до минус 40 градусов и ниже. Притом отступление морозов ожидается после 12 января.
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