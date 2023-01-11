В Академическом районе Екатеринбурга к 2026 году появится высотный ЖК. Фото

Застройщик «А-19» построит в Академическом районе Екатеринбурга новый жилой комплекс, состоящий из трех домов высотой 26 этажей. Его планируют сдать в эксплуатацию в 2026 году, следует из данных на сайте Единой информационной системы жилищного строительства.
Жилой комплекс под названием «А+» появится в пределах улиц Академика Ландау, Академика Вавилова и Академика Курчатова. Здесь построят три дома высотой 26 этажей. В одном из домов будет 344 квартиры, во втором 181, а в третьем 114. Все их планируют сдать в эксплуатацию во втором квартале 2026 года.
Согласно данным сервиса СБИС, владельцем специализированного застройщика «А-19» является компания «Девелопмент НН», а среди возможных бенефициаров числится краснодарский бизнесмен Сергей Иванов. Он является учредителем еще нескольких компаний, связанных с управлением и строительством недвижимости.
Ранее URA.RU сообщало, что представители застройщика «РСГ — Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») заявили о готовности начать строительство второй очереди Академического. Проект развития второй очереди Академического района подразумевает строительство 8,7 млн квадратных метров жилья. На этой площади могут разместиться 292 тысячи человек.
В Академическом к 2026-му году появится новый ЖК "А+"
Фото: документация проекта
В новом ЖК появится больше 800 квартир
Фото: проектная документация
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Застройщик «А-19» построит в Академическом районе Екатеринбурга новый жилой комплекс, состоящий из трех домов высотой 26 этажей. Его планируют сдать в эксплуатацию в 2026 году, следует из данных на сайте Единой информационной системы жилищного строительства. Жилой комплекс под названием «А+» появится в пределах улиц Академика Ландау, Академика Вавилова и Академика Курчатова. Здесь построят три дома высотой 26 этажей. В одном из домов будет 344 квартиры, во втором 181, а в третьем 114. Все их планируют сдать в эксплуатацию во втором квартале 2026 года. Согласно данным сервиса СБИС, владельцем специализированного застройщика «А-19» является компания «Девелопмент НН», а среди возможных бенефициаров числится краснодарский бизнесмен Сергей Иванов. Он является учредителем еще нескольких компаний, связанных с управлением и строительством недвижимости. Ранее URA.RU сообщало, что представители застройщика «РСГ — Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») заявили о готовности начать строительство второй очереди Академического. Проект развития второй очереди Академического района подразумевает строительство 8,7 млн квадратных метров жилья. На этой площади могут разместиться 292 тысячи человек.