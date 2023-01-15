Десять российских солдат пострадали при взрыве в Белгородской области

При возгорании сдетонировали боеприпасы (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

В результате взрыва в доме культуры в Белгородской области пострадали десять солдат. Об этом сообщили в экстренных службах.

«Десять военнослужащих пострадали при взрыве боеприпасов в сельском доме культуры на хуторе Тоненькое в Белгородской области», — передает ТАСС сообщение экстренных служб. Сообщается, что ночью 15 в доме культуры произошел пожар. Внутри находились боеприпасы, которые сдетонировали при возгорании. Уточняется, что из соседних домов были эвакуированы 15 человек.

Редакция URA.RU отправила информационный запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответа со стороны ведомства пока не поступило.