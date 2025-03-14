Брюссель обещает Украине вступление в Евросоюз, однако та должна продолжить конфликт с Россией. Такие детали озвучил премьер Венгрии Виктор Орбан.
«Брюссель обещает Украине вступление в ЕС в обмен на продолжение войны с Россией», — сказал Орбан. Его цитирует ТАСС. Премьер также напомнил, что председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен обещала, что Украина присоединится к ЕС до 2030 года.
Сам Обран ранее предупреждал, что быстрое вступление Украины в ЕС приведет к серьезным последствиям для агропромышленного сектора и экономики Европы. Он предлагал провести референдум в Венгрии по поводу вступления Украины в Евросоюз. При этом Россия не препядствует желанию Киева стать членом ЕС, подчеркивал ранее представитель Кремля Дмитрий Песков.
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