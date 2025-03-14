Орбан: Брюссель обещает Украине место в ЕС в обмен на продолжение конфликта с РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виктор Обран заявил, что Зеленскому предложили место в ЕС с одним условием
Виктор Обран заявил, что Зеленскому предложили место в ЕС с одним условием Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Брюссель обещает Украине вступление в Евросоюз, однако та должна продолжить конфликт с Россией. Такие детали озвучил премьер Венгрии Виктор Орбан.

«Брюссель обещает Украине вступление в ЕС в обмен на продолжение войны с Россией», — сказал Орбан. Его цитирует ТАСС. Премьер также напомнил, что председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен обещала, что Украина присоединится к ЕС до 2030 года. 

Сам Обран ранее предупреждал, что быстрое вступление Украины в ЕС приведет к серьезным последствиям для агропромышленного сектора и экономики Европы. Он предлагал провести референдум в Венгрии по поводу вступления Украины в Евросоюз. При этом Россия не препядствует желанию Киева стать членом ЕС, подчеркивал ранее представитель Кремля Дмитрий Песков. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Брюссель обещает Украине вступление в Евросоюз, однако та должна продолжить конфликт с Россией. Такие детали озвучил премьер Венгрии Виктор Орбан. «Брюссель обещает Украине вступление в ЕС в обмен на продолжение войны с Россией», — сказал Орбан. Его цитирует ТАСС. Премьер также напомнил, что председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен обещала, что Украина присоединится к ЕС до 2030 года.  Сам Обран ранее предупреждал, что быстрое вступление Украины в ЕС приведет к серьезным последствиям для агропромышленного сектора и экономики Европы. Он предлагал провести референдум в Венгрии по поводу вступления Украины в Евросоюз. При этом Россия не препядствует желанию Киева стать членом ЕС, подчеркивал ранее представитель Кремля Дмитрий Песков. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...