Кадыров: бойцы «Ахмата» штурмом взяли стратегически важный опорный пункт в Марьинке 18 января 2023 в 01:47 Размер текста - 17 + Кадыров похвастался успехами на Марьинском направлении Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы полка «Север-Ахмат» в составе Вооруженных сил РФ взяли штурмом опорный пункт, включая укрепленные позиции, на Марьинском направлении. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Уничтожена большая часть живой силы противника, внушительное количество бойцов ВСУ взято в плен. Этот узел сопротивления был оборудован и состоял сплошь из линии окопов, замаскированных блиндажей, стрелковых защитных сооружений и располагался в выгодной для врага местности», — написал Кадыров в своем telegram-канале , отметив, что «данный рубеж обороны был стратегически важен, и его взятие является существенным успехом». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин докладывал, что бойцы подразделения первого армейского корпуса республики показывают хорошие результаты в боях под Авдеевкой, передает телеканал 360. В январе армия России взяла под контроль Соледар и стала проводить там зачистку от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Во вторник бойцы ЧВК «Вагнер» ликвидировали солдат ВСУ в их последней укрепленной точке в городе. Бойцы полка «Север-Ахмат» в составе Вооруженных сил РФ взяли штурмом опорный пункт, включая укрепленные позиции, на Марьинском направлении. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Уничтожена большая часть живой силы противника, внушительное количество бойцов ВСУ взято в плен. Этот узел сопротивления был оборудован и состоял сплошь из линии окопов, замаскированных блиндажей, стрелковых защитных сооружений и располагался в выгодной для врага местности», — написал Кадыров в своем telegram-канале, отметив, что «данный рубеж обороны был стратегически важен, и его взятие является существенным успехом». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин докладывал, что бойцы подразделения первого армейского корпуса республики показывают хорошие результаты в боях под Авдеевкой, передает телеканал 360. В январе армия России взяла под контроль Соледар и стала проводить там зачистку от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Во вторник бойцы ЧВК «Вагнер» ликвидировали солдат ВСУ в их последней укрепленной точке в городе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям